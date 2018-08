Efecto Ronaldo: los clubes italianos baten récords en fichajes

Tras años complicados a nivel económico y deportivo, el fútbol italiano intenta recuperar el prestigio pasado con una inversión de u$s 1295 millones en el último mercado de fichajes, quedando en Europa por primera vez en mucho tiempo en segundo lugar, sólo por detrás de la Premier inglesa, cuyos equipos en total desembolsaron u$s 1624 millones.

El equipo italiano que más dinero destinó fue lógicamente fue Juventus, con cerca de u$s 286 millones para tener un plantel capaz de pelear la Champions League. El club pagó u$s 134 millones al Real Madrid por Cristiano Ronaldo, cinco veces campeón de Europa y protagonista con 451 goles en 438 partidos con los "merengues".

El portugués será además el futbolista con la ficha más alta de la Serie A, al ganar unos u$s 36 millones por cada una de las cuatro temporadas previstas por su contrato.

El segundo equipo que más invirtió fue la Roma, que con las ventas del arquero brasileño Alisson Becker al Liverpool (u$s 71 millones) y del belga Radja Nainggolan (u$s 44 millones) al Inter financió hasta once fichajes, según la agencia Efe.

Destacan los u$s 30 millones pagados al Sevilla por el francés Steven Nzonzi, los u$s 28 millones abonados al París Saint Germain por el argentino Javier Pastore y los u$s 20 millones pagados al Ajax por el holandés Justin Kluivert.

El podio de los que más gastaron lo completan el Milan, que pagó un total de u$s 140 millones para contratar a Gonzalo Higuaín, a los españoles Samu Castillejo y Pepe Reina, el uruguayo Diego Laxalt y el francés Timoué Bakayoko.

El "Pipita" llegó a Milán procedente de Juventus cedido por 18 millones con obligación de compra fijada en 36 millones mientras que el ex jugador del Villarreal Samu Castillejo fichó por los "rossoneri" en una operación que ronda los 25 millones.

Entre las demás inversiones más destacadas, el Napoli pagó u$s 34 millones al Real Betis por el español Fabián Ruiz y u$s 29 millones al Bolonia por Simone Verdi, mientras que Lazio abonó unos u$s 17 millones al Sevilla por el argentino Joaquín Correa, de acuerdo a datos de Marca.

Sin embargo, también fue un mercado signado por la apuesta a grandes operaciones finalmente no cerradas.

Es el caso del Inter, que soñó durante varios días con el posible fichaje del croata del Real Madrid Luka Modric, antes de que el club blanco lograra retener al Balón de Oro del último Mundial.O también el de Lazio, que no cedió a las propuestas millonarias recibidas por el centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic, uno de los jóvenes futbolistas de más talento del fútbol italiano y europeo.