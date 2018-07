Echar a Sampaoli es 80% más caro en pesos que cuando firmó su contrato con la AFA

El mal desempeño de la Argentina en Rusia 2018 que terminó con la clara derrota frente a Francia por 4 a 3 llenó de incertidumbre el horizonte de Jorge Sampaoli al frente del Selección, a pesar de que tiene un contrato que expira después del Mundial de Qatar 2022.

Luego de la eliminación en octavos, Sampaoli aseguró que no piensa renunciar, por lo que si la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) decide removerlo de su cargo antes de la Copa América 2019 para contratar a otro entrenador deberá desembolsar cerca de u$s 20 millones.

Esa condición era una de las que acordaron el entrenador casildense y la casa matriz del fútbol argentino cuando firmaron el vínculo el 1° de junio del año pasado.

Pero la cifra se ve agrandada si se tiene en cuenta que, en los 13 meses transcurridos entre el 1° de junio y el día de hoy, el dólar pasó de valer $ 16,25 a $ 29,40, lo que significa un aumento del dólar de más de 80%.

Así, despedir a Sampaoli le costará a la AFA un 80% más en pesos que cuando se firmó el acuerdo.

Además, el casildense está entre los diez seleccionadores mejor pagos de los 32 que participaron de Rusia 2018.

Con un sueldo anual de u$s 2,22 millones, Sampaoli cierra el top ten que lideran el entrenador de Alemania, Joachim Low (u$s 4,74 millones); Tité, de Brasil (u$s 4,31 millones), y Didier Deschamps de Francia (u$s 3,69 millones).