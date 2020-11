Diego Maradona fue operado por un hematoma en la cabeza

Diego Armando Maradona fue operado con éxito por un hematoma en la cabeza. La lesión fue detectada por los estudios que le practicaron en el Sanatorio Ipensa de La Plata y luego lo trasladaron en ambulancia a la Clínica Olivos, donde Leopoldo Luque, su médico personal (y además neurocirujano) estuvo al frente de la intervención, que duró poco más de una hora.

“Terminó la operación a Diego Maradona y fue un éxito. Todo se dio tal cual estaba previsto. Diego está bien y en su habitación descansando”, escribió en su cuenta de Instagram Sebastián Sanchi, su jefe de prensa .

Tras ser internado el lunes por la noche en una clínica de la ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona fue trasladado esta tarde a la Clínica Olivos para ser sometido a la cirugía mencionada.

Maradona entró a la clínica de La Plata por un cuadro de anemia y deshidratación. Según Luque, tenía "un bajón anímico que afectó su alimentación, pero nada más". "Diego está lúcido, orientado en tiempo y espacio, maneja los cuatro miembros pero se lo ve amarillo y un poco débil, por lo que se le aplicará hierro, se le realizarán hepatogramas y otros análisis. Uno lo internó para mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la anemia que lo mantiene débil", había asegurado Luque por la mañana.

En la puerta del sanatorio en el que también trabaja el médico de Gimnasia, Flavio "Pepe" Tunessi, quien concurrió a ver a Diego inmediatamente, se reunieron algunos hinchas "triperos" apenas se conoció la información, con algunas especulaciones como la que decía que sería trasladado esta misma noche a una clínica porteña, algo que Luque se apuró en descartar.

"Diego no está bien psicológicamente. Él se venía alimentando bien, pero es una persona que por momentos está excelente y en otros no tanto. Traerlo a esta clínica ayuda. Hacer algo fácilmente con Diego no es nada posible, pero es un paciente al que me gustaría ver mejor. La idea es que en esta internación esté acompañado por la menor cantidad de gente posible por la pandemia de coronavirus", había anticipado el neurólogo.

Luque justificó está afectación anímica de Diego en que lleva "60 años de una vida de presiones y no es fácil ser Maradona".

Gumnasia y Esgrima La Plata recibirá el próximo domingo a las 16.15 a Vélez Sarsfield por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.

La apariencia de Maradona antes de comenzar el partido de Gimnasia con Patronato, de Paraná, del pasado viernes, día de su sexagésimo cumpleaños, no era la mejor.

Mostró dificultades para trasladarse a recibir un reconocimiento de parte del presidente de AFA, Claudio Tapia, y el titular de la flamante Liga Profesional, Marcelo Tinelli. De hecho, no llegó a presenciar ni cinco minutos de la victoria de los platenses sobre los entrerrianos en el "Bosque".