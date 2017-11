Despedir a Bielsa le cuesta al Lille u$s 15 millones

Cuando el Lille contrató a Marcelo Bielsa a principio de temporada y gastó alrededor de 70 millones de euros en fichajes, nunca imaginó que el comienzo del campeonato lo encontraría en las últimas posiciones. Después de viajar a Chile sin permiso para visitar a su amigo y ex preparador físico Luis Bonini, quien falleció el jueves pasado, el club comunicó su suspensión por tiempo indefinido. Aunque ya quedó descartada la idea que se trataba de un permiso, desde Francia aseguran que fue una estrategia para demostrar un accionar negligente por parte del DT en su cargo como entrenador.

Según informado el diario L’Equipe, el principal problema que afronta el Lille para despedir al rosarino es su elevada cláusula de rescisión, alrededor de u$s 15 millones, presentes en el vínculo que firmó hace apenas unos meses hasta 2019.

De todas formas, con 62 años, Bielsa ya no tiene lugar en el club de la Ligue 1, y desde su vuelta de Chile el club no le ha permitido el acceso a las instalaciones del club y por supuesto no permitirá que vuelva a sentarse en el banco, a la espera de negociar la revocación del contrato.