Del Potro vuelve después de un período en el que dejó de ganar no menos de u$s 10 millones

Juan Martín Del Potro, el mejor tenista argentino de los últimos años, retorna hoy a la actividad en forma oficial, luego de un parate de once meses, debido a una crónica lesión en su muñeca izquierda. El tandilense, de 27 años, participará del ATP 250 de Delray Beach, certamen que se juega sobre superficie dura y repartirá premios por u$s 576.900. El jugador, situado hoy en la posición 1041 del ranking mundial, se enfrentará cerca de las 22 hora argentina al tenista local Denis Kudla, ubicado en el puesto 65.

Durante su ausencia como jugador regular en el circuito, es decir las temporadas 2014 y 2015 (en 2014 jugó sólo tres torneos, incluyendo el Abierto de Australia, y terminó en el puesto 137 del ranking tras haber empezado como Nº 5), y tomando el año 2013 como su última mejor temporada en la que ingresó u$s 4.286.964 solamente en concepto de premios, se puede calcular a grandes rasgos que Del Potro dejó de ganar alrededor de u$s 8 millones y medio, sin contar el dinero que perdió en concepto de contratos publicitarios que, de haberse mantenido en su mejor nivel, debería ser el doble de sus ingresos en concepto de premios. Por eso se dice que el tandilense dejó de sumar no menos de u$s 10 millones. Según el sitio oficial de la ATP, "Delpo" lleva ganados hasta la fecha solo por premios u$s 15.369.422

El último encuentro oficial que asumió el campeón del Abierto de los Estados Unidos 2009, fue en marzo de 2015 ante el canadiense Vasek Pospisil, por la primera ronda del Masters 1000 de Miami. Esa derrota en dos sets, con parciales de 6-4 y 7-6, marcó el comienzo de su calvario. El tenista, quien había sufrido una lesión de similares características en 2010 pero en la otra mano (que le demandó una inactividad de más de 300 días también), tuvo que operarse en dos ocasiones de la lastimada muñeca izquierda. Su objetivo es jugar sin dolor y a partir de ahí ponerse objetivos a corto plazo hasta dejar atrás ese "karma" de las lesiones para intentar volver a ser ese tenista explosivo capaz de ganarle a los mejores.

En caso de sortear este compromiso inaugural en el escenario del estado de la Florida (donde ya fue campeón en 2011), Del Potro se medirá en segunda ronda con el ganador del duelo que sostendrán el croata Ivo Karlovic y el australiano John Patrick Smith. El preclasificado número 1 es el sudafricano Kevin Anderson (14), quien debutará ante el estadounidense Austin Krajicek (95).