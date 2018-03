Del Potro venció a Federer en Indian Wells y ya acumula u$s 21 millones en premios

El argentino Juan Martín del Potro desplegó su mejor tenis este domingo para consagrarse campeón de Indian Wells al derrotar en la final al suizo Roger Federer.

Del Potro, sexto cabeza de serie, ganó el primer Masters 1000 de su carrera al superar a la primera raqueta del mundo en tres sets de 6-4, 6-7 (8/10), 7/6 (7/2) en dos horas y 42 minutos.

El de Tandil cosechó el título individual más importante de su carrera casi una década después del Abierto de Estados Unidos, en 2009, tras salvar tres match points que tuvo a su disposición el número uno del mundo.

Hasta hoy, el argentino había perdido las tres finales que disputó en torneos de esa magnitud: Toronto (Canadá), Indian Wells (EE.UU.) y Shanghai (China) en 2013.

Hasta el 5 de marzo pasado, Del Potro acumulaba un total de u$s 19.396.014 de los cuáles 523.011 ganó en el transcurso del año pasado jugando singles y al haber llegado al final ya se aseguraba superar la barrera de los u$s 20 millones. Con este triunfo, ya pasó los u$s 21 millones.