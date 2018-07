Del Potro no pudo con Nadal, pero se lleva de Wimbledon casi $ 9 millones

Juan Martín del Potro luchó como nunca, pero no pudo con Rafael Nadal, y quedó eliminado en los cuartos de final de Wimbledon, tercer grand slam de la temporada.

Nadal, número uno del mundo, derrotó a Del Potro por 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4 para clasificar a las semifinales del certamen, instancia en la que se medirá con el serbio Novak Djokovic.

Si bien Del Potro, con su derrota ante el mallorquín, también desaprovechó la chance de alcanzar el puesto número 3 del ranking de ATP por primera vez en su carrera, no todas fueron malas noticias para el tandilense.

¿Por qué?

Gracias a su buena performance en el prestigioso certamen británico, Delpo se aseguró otros 317.000 dólares, es decir, unos 8.936.230 pesos (con el dólar cotizado a 28,19 del cierre de hoy).

Con esta cifra, el tandilense lleva embolsados en su carrera u$s 22.279.046,85, cifra que lo ubica en el puesto número 13 del ranking de tenistas que más dinero en premios recaudó a lo largo de la historia.

No obstante, eso no es todo. Del Potro quedó a solo u$s 1.604.750,15 de la marca que obtuvo el ruso Yevgeny Kafelnikov, que se ubica en el puesto 12 de ese ranking tras haber embolsado u$s 23.883.797 a lo largo de su carrera.

Hasta el 2 de julio, justo antes del inicio de Wimbledon, el tandilense llevaba embolsados 21.909.092 millones de dólares en premios.

Del Potro llegó a los cuartos de final tras eliminar al alemán Peter Gojowczyk, al español Feliciano López, y a los franceses Benoît Paire y Gilles Simon.

Este año, el Grand Slam de Wimbledon otorgará al ganador un premio de 2.539.000 euros, cifra que marca un incremento de 7,1% respecto al año pasado.

Además, los organizadores confirmaron que repartirán 14,7 millones de euros entre los tenistas que participan de la competencia.