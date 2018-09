Del Potro le ganó a Nadal y el domingo jugará la final del US Open

El tenista argentino Juan Martín del Potro clasificó el viernes a la final del Abierto de Estados Unidos después de que Rafael Nadal se retiró cuando estaba dos sets abajo en el marcador.

El número 3 del mundo se imponía por 7-6 y 6-2 cuando Nadal, que fue atendido varias veces y jugó con un vendaje en su rodilla derecha, abandonó el choque por las semifinales.

“Hubiera estado bueno ganar en igualdad de condiciones, la parte del partido que fue normal estuvo parejo, fue un partidazo”, dijo Del Potro tras el partido. “Esta no es la mejor manera de ganar (...) no me gusta verlo salir así de la cancha (a Nadal) porque es un gran luchador, pero estoy feliz. La clave del partido fue el primer set. Estoy muy feliz de volver a la final”, agregó.

Del Potro jugará el domingo su primera final de un torneo del Grand Slam desde 2009, cuando justamente se consagró en Flushing Meadows.

“Significa mucho para mí llegar a otra final en mi torneo favorito (...) En 2009 era un niño cuando le gané a Rafa y a Roger (Federer en la final), es increíble volver a estar en una final en un par de días”, agregó el sudamericano

Rafael Nadal, lo había dejado afuera del torneo el año pasado en la misma instancia. Ahora el tandilense tiene, en caso de terminar coronándose, la posibilidad de ingresar u$s 4 millones, lo que lo convertiría en uno de los 10 tenistas que más plata ingresó en concepto de premios a lo largo de la historia.

"Delpo" cuenta en su haber desde que se inició en el profesionalismo con u$s 22,5 millones, de los cuales u$s 3,6 millones generó este año. Se encuentra en el puesto 13 de los más millonarios del circuito en una lista que encabezan Roger Federer (u$s 117,5 millones); Novak Djokovic (u$s 115 millones); Rafael Nadal (u$s 102 millones); Andy Murray (u$s 60,9 millones) y Pete Sampras (u$s 43 millones), según informa la misma ATP.

De esta forma, en caso de quedarse con el título, llegaría hasta los u$s 26,5 millones ubicándose décimo, arriba de Boris Becker (u$s 25 millones); Marin Cilic (u$s 24,5 millones) y Yevgeny Kafelnikov (u$s 23,8 millones), y en el mundo de los "terrenales" detrás de Stan Wawrinka (u$s 31,3 millones); David Ferrer (u$s 31,2 millones); Andre Agassi (u$s 31,1 millones); y Tomas Berdych (u$s 28,9 millones).

El resto de los tenistas argentinos se encuentran bastante lejos y los más cercanos ya están retirados: David Nalbandian en el puesto 55 con u$s 11 millones; Gastón Gaudio (124) con u$s 6 millones; Juan Mónaco (90) con u$s 8 millones, y Guillermo Coria (128) con u$s 5,9 millones.

En este sentido, vale la pena recordar que el US Open está repartiendo en su edición número 50 un récord de u$s 53 millones. Se trata de un incremento del 5% en la cifra a repartir entre los participantes, convirtiéndose en el certámen más "generoso" del mundo. En la edición 2017 repartió u$s 50 millones.