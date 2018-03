Del Potro anunció su vuelta al circuito

El tenista tandilense Juan Martín del Potro anunció ayer su vuelta al circuito profesional para el 15 de febrero en el torneo de Delray Beach (Estados Unidos), tras someterse a una serie de operaciones en su muñeca izquierda.

El jugador de 27 años, que llegó a ubicarse en el cuarto puesto del escalafón ATP en 2010, no juega desde marzo de 2015.

"Quiero anunciar esto que hace mucho tiempo que estaba esperando. Quiero hacerles saber que voy a volver a jugar un torneo, lo voy a hacer en el torneo de Delray Beach el 15 de febrero, en pocos días", dijo Del Potro en un vídeo que difundió este miércoles a través de las redes sociales.

El ex campeón del Abierto de los Estados Unidos (2009) admitió que todavía no definió cuantos torneos disputará este año porque eso "depende de la salud".