De la mano de Alibaba, los chinos también ingresan al negocio de los JJ.OO.

Después de convulsionar e ingresar con cientos de millones de dólares en el mundo del fútbol profesional, parece que ahora los chinos también le apuntan al olimpismo.



Es que el gigante del comercio electrónico chino y el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaron un acuerdo mediante el cual la empresa se convierte en uno de los principales patrocinadores de las próximas seis citas olímpicas.



Bajo este contrato, Alibaba será socio oficial en los servicios de la "nube", así como de las plataformas de e-commerce de los JJOO. Además, Alibaba será socio fundador del Canal Olímpico, que informará sobre las noticias relacionadas con el mayor espectáculo deportivo del planeta.



"Esta es una innovadora alianza que ayudará a impulsar la eficiencia en la organización de los Juegos Olímpicos hasta el año 2028, al tiempo que apoyará el desarrollo global de oportunidades digitales, incluyendo el Canal Olímpico", subrayó Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional.



Bach presentó el acuerdo junto al fundador y presidente ejecutivo del Grupo Alibaba, Jack Ma, dentro del Foro Económico Mundial de Davos.



"Estamos orgullosos de apoyar la agenda olímpica utilizando nuestras innovaciones y tecnologías", recalcó el presidente de la compañía china.



Va le la pena destacar que las próximas tres primeras ediciones de los JJOO se celebrarán en Asia de forma consecutiva.



La ciudad sudcoreana de Pyeongchang albergará en 2018 los Juegos de invierno; Tokyo, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2020; y la siguiente cita olímpica será en Pekín, donde tendrán lugar los JJOO de Invierno.



Según releva el diario Expansión de España, el último gran contrato de patrocinio firmado por el COI tuvo lugar en 2015, cuando arregló con Toyota hasta 2024, cuya sede, que se conocerá en septiembre, saldrá de París, Budapest y Los Ángeles.



Las otras 12 multinacionales que patrocinan los JJOO, reunidas dentro de un programa premium llamado "TOP", son Coca-Cola, Atos, Bridgestone, Dow, General Electric, McDonald’s, Panasonic, Samsung, Visa, Procter & Gamble y Omega. Aunque los términos económicos de la alianza no se han hecho públicos, la agencia Reuters cifra en unos u$s 100 millones la cantidad que pagan los principales sponsors por patrocinar los Juegos en cada ciclo olímpico, que incluye tanto los de invierno como los de verano, lo que podría hablar de un contrato de al menos u$s 600 millones.