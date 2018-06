Daniel Bertoni se diferencia de Messi: "Argentina es favorita"

Es campeón del mundo, le hizo un gol a Holanda en aquella final del Mundial 78, es una gloria en Independiente…y es dueño de una mirada crítica. Ricardo Daniel Bertoni dice que tuvo la suerte en la vida de jugar junto a hombres como Ricardo Bochini (“El Maestro” para él), Mario Alberto Kempes, Diego Maradona, René Houseman y otros.

Tiene una cantidad de historias para contar, pero tiene también un concepto claro de lo que se debe esperar de la Selección Argentina en Rusia, y no coincide con la reciente opinión de Messi, de que el equipo no llega a Rusia como favorito: “Argentina es favorita y tiene que ser campeón”, sentencia.

Mirá la segunda y última parte de la entrevista:

No se calla nada. Bertoni dice que el equipo de Jorge Sampaoli “aún no está”. Y aclara, para que no queden dudas: “En pocos días magia no se puede hacer”. “Tenemos individualmente los mejores jugadores, pero a nivel equipo todavía es una incógnita porque no está el equipo, no está definido”, evaluó el exjugador de la Selección.

Sin embargo, Bertoni se cuida de no especular con nombres de jugadores que se barajaron antes de la lista final de convocados. “Pudo haber errores, pero ahora ya está, hay que apostar a los que están: los que están afuera siempre son mejores porque no juegan, hay que darle oportunidad a los jugadores que están”.

En una charla a fondo con Jugador de Selección, el ciclo en El Cronista dedicado a los referentes del fútbol argentino y el Mundial Rusia 2018, Bertoni consideró que esta Copa será el final de una generación de jugadores de la Selección “que han llegado a tres finales y algunos a cuatro”. Por lo cual insiste en que la aspiración debe ser lograr el título, y no solo estar entre los cuatro primeros.

Bertoni fue jugador símbolo en Independiente, haciendo dupla con Ricardo Bochini. Obtuvo tres veces la Copa Libertadores (1973, 1974 y 1975), tres veces la Copa Interamericana (1973, 1974 y 1976) y una Copa Intercontinental (1973). También tuvo un paso destacado en Europa: jugó en el Sevilla, la Fiorentina y el Nápoli.

Daniel Bertoni en El Cronista, junto al conductor Sergio Gendler y Jorge Sosa, editor general de Cronista.com

En un diálogo imperdible, contó cuánto ganó en el Mundial 78 y cómo lo invirtió, el auto que le regalaron y que luego vendió, cómo conoció a Bochini y qué fue lo que más lo emocionó de su paso por la Selección.

También habló del futuro. Recomendó volver a apostar a un proceso de trabajo con el seleccionado que apunte a tener los mejores resultados dentro una década.

Mirá también la entrevista anterior en Jugador de Selección: