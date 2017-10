D’Onofrio confirmó que irá por la reelección en River Plate

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, confirmó que irá por la reelección en los comicios pautados para el próximo 2 de diciembre, tras haber puesto en duda su continuidad en la cena de la fundación del club.

“Me presentaré nuevamente en diciembre como candidato a Presidente de River. Ser presidente genera un desgaste muy grande, pero te llena de alegría”, deslizó D’Onofrio en diálogo con radio Güemes AM 1050.

Según D’Onofrio, “cuando ves que tu casa estaba mal, pusiste las paredes bien, pudiste volver a poner la luz, podés pagar la cuota de la administración y vas viendo que está funcionando, sentís la felicidad de que tu casa está bien”.

Durante su gestión, River ganó el Torneo Final 2014; Copa Campeonato (2013-2014) –ambos con Ramón Díaz-; Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, y Copa Argentina 2016 –todos con la dirección de Marcelo Gallardo-.

Además, en noviembre pasado, la comisión directiva de River Plate aprobó por unanimidad el balance económico-financiero del ejercicio 2015/2016 con un resultado histórico de 205 millones de pesos de superávit.

“Es verdad que es desgastante, pero hay mucho por hacer. No sería candidato a presidente en la próxima elección si no creyera que hay muchas cosas por hacer todavía, no sólo campeonatos de fútbol”, destacó.

El martes pasado por la noche, en la cena de la “Fundación River”, el dirigente subió al escenario y aseveró: “En diciembre nos vamos porque termina nuestro mandato. Creo que hemos cumplido”.

Sin embargo, D’Onofrio cambió de parecer. Licenciado en economía, presidió distintas empresas a lo largo de su vida, entre ellas, la aseguradora La Caja.

D’Onofrio resaltó que la Comisión Directiva que encabeza tiene “muchas cosas para seguir haciendo todavía” y confesó que desea que Gallardo, cuyo contrato vence en diciembre, continúe en el club.

“Probablemente el hincha de River tenga bronca por el cambio de estadio. A mí no me molesta que la Selección Argentina juegue en La Bombonera”, deslizó.

Por otro lado, D’Onofrio sostuvo que “lo de (Lucas) Alario es un caso cerrado” luego de que se lo consultara por la intimación del delantero, que a través de una carta documento reclamó que le abonen el 15 por ciento de lo abonado por el Bayer Leverkusen.

Nacido en Ramos Mejía hace 70 años, el 15 de abril de 1947, D'Onofrio es actualmente el vicepresidente 1° de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En 2009, D’Onofrio se había presentado en las elecciones para presidir a River Plate, pero en aquella oportunidad perdió ante Daniel Passarella, apenas por 6 votos de diferencia.

Sin embargo, cuatro años se impuso por el 55,8% de los votos (más de 18 mil votos) en los comicios realizados el 15 de diciembre de 2013, tras superar a la agrupación de Antonio Caselli.

Actualmente, D’Onofrio es acompañado en la vicepresidencia por Jorge Brito (hijo), gerente general del Banco Macro, y Matías Patanian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000.

¿Qué dijo sobre el Monumental?

“Me gustan los riesgos, los desafíos. El Monumental hay que reestructurarlo porque ya cumple 80 años. No solamente es un problema de modernización o mayor capacidad, sino también porque de aquí a diez años lo tenés que tocar. No va a bancarse los años que pasaron sus cimientos, sus hierros, todo... Por lo menos diez años hay que iniciar el trabajo y hacerlo”, expresó.

Además, el presidente riverplatense reveló cuál es una de sus metas en caso de continuar como principal responsable del club: “Hay que armar un proyecto con la parte de dirección médica. River tiene que empezar a trabajar con la parte de nutrición en los juveniles”, sostuvo.

“Tenemos que trabajar en el ADN de los chicos para saber si un chico va a crecer o no, y cómo hacer para que pueda tener un desarrollo. Tenemos que tener centros odontológicos porque los chicos llegan con las bocas muy mal, y esas bocas que están mal terminan produciendo desgarros".

“Si el socio quiere, vamos a seguir. Tenemos muchas cosas para seguir haciendo. Imagino que si no lo hacemos nosotros y otro gana, que las haga porque River tiene la necesidad de que pase todo eso”, agregó.

“Quienes me acompañan han sido clarísimos en decirme 'Rodolfo, sin dudas vos sos el candidato a presidente'. Lo que estoy haciendo es conversando con todos porque todos tienen un desgaste de cuatro años. Voy a continuar haciéndolo durante toda la semana que viene”, concluyó.