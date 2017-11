Cuando los animales vuelan

El polo juega sus partidos en las ciudades más importantes de los cinco continentes. Movilizarse de un lado a otro ya es una rutina habitual para los jugadores profesionales y sus equipos. Ahora bien, ¿qué sucede con los caballos? El vínculo que se establece entre el corcel y su jinete es especial y no se trata de cambiar de caballo porque sí. Es imprescindible que, para alcanzar el desempeño esperado, el caballo acompañe a los jugadores, ambos como parte indivisible de una unidad. El traslado equino es un tema sensible: de manejarse sin los cuidados adecuados, cualquier eventual pérdida o accidente generaría daños que irían más allá de la simple esfera económica.

El transporte de animales puede realizarse vía marítima, terrestre o aérea, siendo esta última la elegida por excelencia por la rapidez, aunque siempre dependerá de la situación particular. Para los traslados aéreos se utilizan aerolíneas y establos. De ser realizados por tierra, se hacen a través de trailers y horse-box. Todo pensado para que el integrante esencial de los equipos viaje seguro y con la menor cantidad de estrés posible para que no se vea reflejado en el juego. A contracorriente de lo que comúnmente se pueda pensar, el caballo no viaja anestesiado, a menos que se trate de un caso especial, así lo especificaron desde Equus Trade, empresa especializada en este rubro.

Muchas cosas entran en consideración al transportar un equino desde un país a otro. Las empresas que se encargan de transportar caballos de un punto a otro en el globo terráqueo entienden que no se trata únicamente de traslado, sino también de cuestiones legales, administrativas y sanitarias, entre otras. De acuerdo con el país al cual se dirijan o de donde provengan los equinos, los requisitos sanitarios varían según las regulaciones y el status de cada país ante la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).

En los vuelos, se recomienda que viaje un equipo de veterinarios especializados y petiseros, acompañando y cuidando a los caballos, siendo también los mismos jugadores a veces quienes acompañan a sus corceles durante el viaje. Es bajo el número de caballos que viaja con "pasaje ida y vuelta", en mayor parte debido a los altos costos del traslado. Lo que se estila es a fijarlos en el punto de destino y utilizarlos cuando se acerquen las temporadas.