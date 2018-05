Cristiano es el deportista más famoso del planeta

La cadena ESPN publicó su ranking de los cien deportistas más famosos del planeta en el que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo encabeza la lista, seguido del basquetbolista LeBron James y Lionel Messi.

La lista se basa en el número de búsquedas en internet, los ingresos por publicidad, así como los seguidores en redes sociales.

En lo que respecta al primer rubro, fue liderado por el boxeador retirado Floyd Mayweather, el futbolista Neymar Jr, y el peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor con 196, 179 y 172 puntos respectivamente. Mientras que en los ingresos LeBron está ubicado primero con u$s 55 millones, y en segundo y tercer puesto los golfistas Phil Mickelson con u$s 50 millones y Tiger Woods con u$s 45 millones.

Al tiempo que en las redes sociales manda Cristiano con 121 millones de seguidores, seguido de Neymar con 90.2 millones y Lionel Messi se ubica tercero con 88.1 millones de seguidores.