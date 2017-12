Cristiano Ronaldo contó qué le gustaría hacer cuando se retire

Más allá de la derrota con el Barcelona en el derby de España, Cristiano Ronaldo vive un presente de ensueño. Igual, el delantero de Real Madrid sabe que no todo es para siempre.

Por eso, el futbolista ya piensa en qué hará después de su retiro del fútbol: "Me voy a dar el placer de hacer otras cosas, me gustaría hacer una película. Después también tengo mi hotel, mi gimnasio, la línea en conjunto con Nike. Quiero aprender a ser un hombre de negocios, empecé a planificar mi futuro con 27-28 años, hace mucho. Tengo un muy buen equipo, muchas personas que trabajan en mi empresa y me ayudan para construir proyectos interesantes".

En una entrevista con el italiano Alessandro Del Piero, quien supo brillar en la Juventus, el portugués aseguró: "He comenzado a pensar en la vida después del fútbol desde que tenía 27 ó 28 años. Me veo como un hombre de negocios".

Cristiano ganó recientemente su quinto Balón de Oro.

Y continuó: "En este momento estoy concentrado en lo que estoy haciendo, aunque sé que tarde o temprano llegará el momento del retiro. Ahora disfruto el presente que es muy bueno, pero sé que mi vida después del fútbol será muy buena. Y no lo digo por la plata".

Consultado sobre los rumores de su partida a la Juventus, de Italia, club del que Del Piero fue un ícono, Cristiano recordó que en sus inicios hubo posibilidades de jugar en la vecchia signora.

"Muchos clubes estaban interesados en mis servicios, pero el hombre clave siempre fue Jorge Mendes, mi representante. Se habló de la Juventus, y esto me hacía feliz porque es un club extraordinario, pero también del Madrid y del Manchester United", contó. "El inglés era el equipo que me ofrecía las mejores condiciones, y era un sueño porque desde pequeño quise jugar en la Premier."

Y finalizó la entrevista con un elogio a Del Piero: "Me habría gustado jugar contigo, seguro que me habrías dado muchos buenos pases".