Copa Libertadores: la Conmebol anunció que la Superfinal se posterga

La segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, programada para hoy a las 17, no se jugará en el estadio Monumental de Núñez, de acuerdo a lo revelado por el titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

"No están dadas las condiciones para jugar. Se posterga sin fecha", anunció escuetamente el presidente del máximo ente continental del fútbol sudamericano.

De este modo, Domínguez confirmó que la Superfinal de la copa Libertadores no se juega hoy ya que "no están dadas las condiciones". "Queremos que no hayan desigualdades de condiciones", expresó.

El próximo martes, a las 10 de la mañana, los directivos de ambos clubes y de la Conmebol se reunirán en Luque, Paraguay, para definir la nueva fecha de la final. Lo que es seguro hasta el momento es que no se jugará mientras se realice el G20 en Argentina.

El pedido de Boca Juniors

Este mediodía Boca Juniors elevó ante la Conmebol un pedido para la suspensión de la superfinal de la Copa Libertadores ante River Plate, que estaba prevista para hoy a las 17 en el Monumental.

En un comunicado oficial, Boca argumenta que el partido debe jugarse "en igualdad de condiciones", como se firmó ayer en un acta labrada en el estadio tras las suspensión, y entiende que "no están dadas" esas condiciones por la magnitud de los hechos de violencia ocurridos en el estadio de River.

Las sanciones reclamadas por Boca están contempladas en el artículo 18 del reglamento de la Conmebol y entre otras medidas incluye la deducción de puntos, la determinación del resultado de un partido o la descalificación de una competencia en curso.

La postura formalizada por el club fue definida de manera conjunta entre la dirigencia, el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto y los jugadores.

El capitán del equipo, Pablo Pérez, lesionado en el ojo izquierdo por la rotura de los vidrios del ómnibus boquense, fue nuevamente revisado hoy por un oftalmólogo en el Sanatorio Otamendi, donde llegó acompañado de un escribano.

El "pacto de caballeros"

Luego de todos los incidentes que se vivieron en la jornada de ayer, que terminaron en la suspensión de la final entre River y Boca, hubo una reunión entre los presidentes del Xeneize y el Millonario, Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio, con Domínguez, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los dirigentes de ambos clubes consiguieron ayer hacer entrar en razón a Domínguez e Infantino para suspender el partido, debido a que dos jugadores (uno de ellos Pablo Pérez, capitán de Boca) tenían lesiones en los ojos. De común acuerdo, accedieron a firmar un documento en el se comprometían a jugar el encuentro hoy a las 17.

Sin embargo, si bien Angelici buscaba que el partido se juegue, desde el plantel los jugadores y el cuerpo técnico mostraron una postura opuesta, ya que Pérez no estaría en condiciones de jugar esta tarde y "no se encontrarían en igualdad de condiciones" como dice el documento firmado.

El texto que se firmó ayer

"En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina a los veinte y cuatro días del mes de noviembre del año 2018 siendo las 19:00 horas, se reúnen: El Presidente Alejandro Domínguez W.S. en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el Presidente Rodolfo D'Onofrio, en representación del Club River Plate, y el Presidente Daniel Angelici, en representación del Club Boca Juniors, en el marco del partido de vuelta de la Final de la Conmebol Libertadores 2018 a fin de manifestar cuanto sigue:

Que el Bus del Club Boca Juniors a metros de ingresar al anillo de seguridad del Estadio del Club River Plate, ha sido impactado por una piedra.

Que, los Presidentes a efectos de salvaguardar la integridad deportiva de la final de la Conmebol Libertadores, han tomado la decisión de prorrogarlo al día de 25 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas, a ser disputado en el estadio del Club River Plate.

Que, es intención de los presidentes que el día de mañana la FINAL sea llevada a cabo sin hechos de violencia, que sea disputada en igualdad de condiciones y que gane el fútbol argentino y sudamericano en una fiesta llevada a cabo en paz".