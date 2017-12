Copa Libertadores: a Boca le tocó Palmeiras y Flamengo cayó en el grupo de River 

La Conmebol sorteó los ocho grupos de la Copa Libertadores que se disputará el próximo año y en la que siete equipos argentinos buscarán quedarse con el máximo galardón del continente. La fase de grupos comenzará el 28 de febrero y finalizará el 23 de mayo.

Cristian Pavón, figura de Boca.

A Boca le tocaron Palmeiras, Alianza Lima de Perú y uno de los ganadores de la serie de repechajes; mientras que River, el otro argentino cabeza de serie, fue emparejado con Emelec de Ecuador, Flamengo y otro de los clasificados de la repesca.

Independiente, último campeón de la Copa Sudamericana, se enfrentará con Corinthians, Millonarios de Colombia y Deportivo Lara de Ecuador. Su vecino, Racing, fue el equipo argentino con la zona más complicada: deberá superar a Cruzeiro, Universidad de Chile y a uno de los ganadores de los repechajes.

Estudiantes cayó en el grupo de Santos de Brasil, Real Garcilaso de Perú y el restante ganador de las repescas, mientras que Atlético Tucumán compartirá zona con Peñarol de Uruguay, Libertad de Paraguay y The Strongest de Bolivia.

Además Banfield jugará la segunda ronda del repechaje contra Independiente del Valle de Ecuador. Si clasifica, deberá superar al ganador de Santiago Wanderers de Chile y Melgar de Perú, por lo que podría caer al grupo de Boca.

Los grupos

Grupo 1: Gremio (Bra), Cerro Porteño (Par), Defensor Sporting (Uru), Monagas (Ven)

Grupo 2: Atlético Nacional (Col), Bolivar (Bol), Colo Colo (Chi), Delfin (Ecu)

Grupo 3: Peñarol (Uru), Libertad (Par), The Strongest (Bol), Atlético Tucumán (ARG)

Ezequiel Barco, la joya que el 'Rojo' venderá.

Grupo 4: River Plate (ARG), Emelec (Ecu), Flamengo (Bra), Ganador G1

Grupo 5: Cruzeiro (Bra), U. de Chile (Chi), Racing (ARG), Ganador G3

Grupo 6: Santos (Bra), Estudiantes (ARG), Real Garcilaso (Per), Ganador G2

Grupo 7: Corinthians (Bra), Independiente (ARG), Millonarios (Col), Deportivo Lara (Ecu)

Grupo 8: Boca Juniors (ARG), Palmeiras (Bra), Alianza Lima (Per), Ganador G4

Los primeros encuentros de la competencia corresponderán a la primera ronda de repechaje, a partir de la cual tres equipos accederán a la segunda ronda de repesca, cuyos ganadores se volverán a luchar por cuatro pasajes a la fase de grupos.

1° Fase de repechaje

E1: Montevideo Wanderers (Uru) - Olimpia (Par)

E2: Deportivo Macará (Ecu) - Deportivo Táchira (Ven)

E3: Oriente Petrolero (Bol) - Universitario (Per)

2° Fase de repechaje

El 'Taladro' de Falcioni deberá jugar el repechaje

C1: Ganador E2 - Independiente Santa Fe (Colombia)

C2: Chapecoense - Nacional (Uru)

C3: Ganador E3 - Jorge Wilstermann (Bol)

C4: Carabobo (Ven) - Guaraní (Par)

C5: Ganador E1 - Junior (Col)

C6: Chile 4 - Vasco da Gama (Bra)

C7: Banfield (ARG) - Independiente del Valle (Ecu)

C8: Santiago Wanderers (Chi) - Melgar (Per)

3° Fase de repechaje

G1: Ganador C1 - Ganador C8

G2: Ganador C2 - Ganador C7

G3: Ganador C3 - Ganador C6

G4: Ganador C4 - Ganador C5

Copa Sudamericana

También se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana. Entre los 44 equipos participantes, seis conjuntos argentinos lucharán por segunda competencia en importancia.

Nicolás Navarro, una de los puntos altos del 'Cuervo'.

El sorteo emparejó a San Lorenzo, ganador de la primera edición del torneo en 2002, con el Atlético Mineiro de Brasil, en lo que será uno de los cruces más destacados de la primera ronda.

Además, Rosario Central enfrentará a Sao Paulo, uno de los candidatos a quedarse con el trofeo; Lanús, que obtuvo la Sudamericana 2013, se medirá con Sporting Cristal de Perú; Defensa y Justicia jugará contra América de Cali de Colombia; Newell's Old Boys disputará la clasificación con Atlético Paranaense de Brasil, y Colón quedó emparejado con Zamora.

Dos equipos de Bolivia y uno de Chile todavía deben definirse a partir del resultado de los torneos domésticos de esos países. Por otro lado, en el segundo semestre se sumarán a los octavos de final los equipos que hayan salido terceros en los grupos de la Libertadores y los mejores dos equipos del tercer repechaje de la máxima competencia continental.

Los cruces

San Lorenzo (ARG) - Atlético Mineiro (Bra)

Lanús (ARG) - Sporting Cristal (Per)

Defensa y Justicia (ARG) - América de Cali (Col)

Newell's Old Boys (ARG) - Atlético Paranaense (Bra)

Rosario Central (ARG) - Sao Paulo (Bra)

Colón (ARG) - Zamora (Ven)

Everton (Chi) - Caracas FC (Ven)

Deportes Temuco (Chi) - Estudiantes Mérida (ven)

Danubio FC (Uru) - Deportivo Cali (Col)

Guabirá (Bol) - LDU Quito (Ecu)

Nacional (Par) - Mineros (Ven)

Cerro (Uru) - Sport Rosario (Per)

Sol de América (Par) - Independiente Medellín (Col)

General Díaz (Par) - Barcelona (Ecu)

Sportivo Luqueño (Par) - Deportivo Cuenca (Ecu)

Rampla Juniors (Uru) - Club Universidad Técnica de Cajamarca (Per)

Boston River (Uru) - Jaguares (Mex)

Blooming (Bol) - Bahía (Bra)

Audax Italiano (Chi) - Botafogo (Bra)

Chile 1 - Sport Huancayo (Per)

Bolivia 3 - El Nacional (Ecu)

Bolivia 4 - Fluminense (Bra)