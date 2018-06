Copa Libertadores: River jugará contra Racing y Boca se medirá contra Libertad

Los seis equipos argentinos ya conocen quiénes serán sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputarán luego del receso por el Mundial de Rusia. El cruce que se llevó todas las miradas fue el que emparejó a River contra Racing. Por su parte, Boca se medirá frente a Libertad de Paraguay.

Independiente deberá enfrentarse con Santos de Brasil, mientras que Estudiantes dirimirá un lugar en cuartos de final con Gremio, uno de los principales candidatos. A Atlético Tucumán, el equipo revelación, le tocó Atlético Nacional de Colombia, dirigido por Jorge Almirón.

Debido al orden de los cruces, el Xeneize y el Millonario podrían cruzarse recién en la final. Además, si Independiente se clasifica se medirá en la siguiente instancia con el ganador de River-Racing.

Los otros cruces quedaron conformados por Flamengo-Cruzeiro, Colo Colo-Corinthians y Cerro Porteño-Palmeiras.

Los cruces

A: Racing (Argentina) - River (Argentina)

B: Colo Colo (Chile) - Corinthians (Brasil)

C: Flamengo (Brasil) - Cruzeiro (Brasil)

D: Estudiantes (Argentina) - Gremio (Brasil)

E: Atlético Tucumán (Argentina) - Atlético Nacional (Colombia)

F: Boca (Argentina) - Libertad (Paraguay)

G: Cerro Porteño (Paraguay) - Palmeiras (Brasil)

H: Independiente (Argentina) - Santos (Brasil)

Cuartos de final:

S1: Ganador A vs Ganador E

S2: Ganador C vs Ganador F

S3: Ganador B vs Ganador G

S4: Ganador D vs Ganador H

Semifinales:

Ganador S1 vs Ganador S4

Ganador S2 vs Ganador S3

También se sorteó la Copa Sudamericana

Más temprano se definieron los cruces de la segunda fase de la Copa Sudamericana, que cuenta con la participación de cinco equipos argentinos, luego de que Newell's y Rosario Central quedaran eliminados en la ronda previa.

Colón de Santa Fe fue emparejado con Sao Paulo de Brasil, uno de los candidatos a ganar el certamen, mientras que San Lorenzo se enfrentará con Deportes Temuco de Chile.

Por su parte, Banfield jugará contra Boston River de Uruguay, Defensa y Justicia se disputará la clasificación a octavos contra El Nacional de Ecuador y Lanús se medirá frente a Junior de Colombia.

Los 16 cruces

General Díaz (Paraguay) - Millonarios (Colombia)

Nacional (Paraguay) - Botafogo (Brasil)

Sol de América (Paraguay) - Nacional (Uruguay)

Sao Paulo (Brasil) - Colón (Argentina)

Boston River (Uruguay) - Banfield (Argentina)

Fluminense (Brasil) - Defensor Sporting (Uruguay)

Atlético Paranaense (Brasil) - Peñarol (Uruguay)

Deportivo Cali (Colombia) - Bolívar (Bolivia)

LDU Quito (Ecuador) - Vasco da Gama (Brasil)

Caracas (Venezuela) - Sport Huancayo (Perú)

Deportivo Cuenta (Ecuador) - Jorge Wilstermann (Bolivia)

Defensa y Justicia (Argentina) - El Nacional (Ecuador)

Lanús (Argentina) - Junior (Colombia)

San Lorenzo (Argentina) - Deportes Temuco (Chile)

Bahía (Brasil) - Cerro (Uruguay)

Rampla Juniors (Uruguay) - Independiente Santa Fe (Colombia)