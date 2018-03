Copa América Centenario: Argentina-Chile es el partido más vendido a nivel global

La Copa América Centenario que se jugará en los Estados Unidos ya está a la vuelta de la esquina, y aunque todavía no genere demasiada expectativa, a medida que se acerque la fecha de inicio, el 3 de junio, como siempre ocurre, el público futbolero (y no tanto) comenzará a dirigir sus radares y antenas hacia un evento que aparece como clave para el conjunto que dirige Gerardo Martino, después de las frustraciones del Mundial de Brasil y la edición pasada de este torneo que se jugó en Chile el año pasado.

En este sentido, hay que decir que el primer partido que jugará la Selección argentina, el 6 de junio justamente ante Chile, es el más revendido a nivel global y obviamente también entre los argentinos, según releva el sitio especializado Ticketbis.

Para el choque entre los finalistas de la edición pasada de la Copa se ofrecen tickets que van desde los $ 3200 hasta increíbles $ 53.000.

A este encuentro le siguen México-Uruguay (5 de junio); y Estados Unidos-Colombia (3 de junio). Por otra parte, en el caso de los fanáticos argentinos, además del mencionado Argentina-Chile, hasta ahora en lo que más han gastado su dinero es en boletos para la Final del 26 de junio que se llevará a cabo en Nueva Jersey, y para los Cuartos de Final. La entrada más cara pagada por un argentino para acceder a la final es de 900¥ euros.

El país que lidera la compra de localidades, a través de Ticketbis, es obviamente el local Estados Unidos (33.8%), seguido de Chile (18.8%), México (12.2%); Colombia (9.4%); Argentina (8.5%); Uruguay (4.2%); Ecuador (3.8%); El Salvador (3.8%); Perú (1.9%); y llamativamente en último lugar aparece Brasil (1.4%).

Una final más costosa

La organización de la Copa liberó la semana pasada las entradas para la final que se disputará en el Metlife Stadium, con un importante salto en cuanto a los precios con respecto a Chile 2015, las cuales se podrán comprar en EE.UU.

Para ver el gran partido del torneo, la entrada más económica cuesta u$s 140 dólares comprada por los canales oficiales y en caso de conseguirse. Y la más cara, un poco más de u$s 2000. En Chile, la más barata (categoría 4) salían u$s 50 dólares, mientras que la más cara era de un poco menos de u$s 200.

Más del 50% de los tickets para la final ya fueron vendidos cuando se abrió el plazo el 31 de marzo. Sin embargo, sólo tuvieron acceso a los boletos los aficionados que salieron premiados en la lotería.

Las entradas se podrán comprar a través de la página web CA2016.com y estarán disponibles las del resto de partidos, ya sean de la fase de grupos o de la fase eliminatoria, incluyendo las del tercer y cuarto puesto.

También habrá entradas que permitan el acceso al campo durante la entrega de trofeos, así como a las ruedas de prensa tras los encuentros y a un catering.