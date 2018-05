Con tres goles de Messi, Argentina le ganó 4 a 0 a Haití y parte a Europa

La selección argentina se despidió de su gente con una goleada por 4 a 0 a Haití en la Bombonera, en el penúltimo amistoso antes de que comience el Mundial de Rusia.

Antes del pitazo inicial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció con una camiseta especial a Javier Mascherano, que alcanzó las 143 presencias en la Selección y superó al histórico Javier Zanetti.

En el primer tiempo, el equipo de Jorge Sampaoli mostró un fluido control de pelota y paciencia para encontrar los espacios, que no tardaron de aparecer ante un rival de pocos recursos que no pudo evitar la goleada a pesar de replegarse en todo momento.

Si bien las miradas antes del partido estuvieron puestas en Wilfredo Caballero, en medio de su competencia con Franco Armani por el arco, el arquero del Chelsea no tuvo trabajo y apenas tocó la pelota.

Lionel Messi abrió la cuenta, de penal, a los 16 minutos luego de una fuerte infracción sobre Giovani Lo Celso.

No obstante, si el resultado no fue más amplio en el primer tiempo se debió a la actuación del arquero haitiano John Placide, que le tapó dos remates a Gonzalo Higuaín. También tuvieron sus oportunidades Nicolás Tagliafico y Ángel Di María, pero no acertaron al arco.