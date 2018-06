Con la goleada de 2014 fresca, la Colombia de Pekerman se mide con un ‘globalizado’ Japón

Colombia y Japón abren el Grupo H de Rusia 2018 con el recuerdo fresco del cruce de Brasil 2014, en el que el conjunto cafetero goleó por 4 a 1 a los asiáticos.

Se trata del único antecedente entre ambos en mundiales. En aquella ocasión anotaron Juan Cuadrado, Jackson Martínez en dos ocasiones y James Rodríguez para el conjunto de José Pekerman, mientras que Shinji Okazaki convirtió para Japón.

Jackson Martínez festeja y Japón sufre (Reuters)

En el Mundial de Brasil, Colombia logró clasificarse con puntaje ideal a octavos de final, donde logró eliminar a Uruguay por 2 a 0. Luego, sería vencido por la selección anfitriona en un ajustado 2 a 1. James Rodríguez, líder del actual plantel, fue el goleador del campeonato.

Pekerman decidió mantener la base con Radamel Falcao, Abel Aguilar, Cristian Zapata, David Ospina, Carlos Sánchez y Carlos Bacca, además del mencionado James.

Por su parte, Japón decepcionó en aquel Mundial de Brasil al quedar eliminado en la fase de grupos en último lugar con un empate y dos derrotas.

En esta edición, la selección nipona cuenta con un seleccionado más trasnacionalizado: apenas ocho de los 23 jugadores juegan en la liga local, mientras que los 15 restantes provienen de seis ligas distintas y explican el 85% de la cotización total del plantel, que asciende a 73,5 millones de euros.

Entre las principales figuras se destacan Shinji Kagawa, que juega en el Borussia Dortmund, y Keisuke Honda, que juega en el exótico Pachuca mexicano.

Otros datos y estadísticas:

- Además del duelo en Mundiales, cuentan con 2 partidos más en el historial: Copa Confederaciones Francia 2003 (Grupo A), 0-1 para COL, gol de Giovanni Hernández, en el Geoffroy Guichard (St. Etienne, FRA) el 22/6/2003 y en Copa Kirin en el Saitama Stadium 2002 (Saitama, JAP) el 5/6/2007, empate 0-0.

- Colombia disputará su partido 19no en Mundiales. 18 PJ: 7G-2E-9P (26GF-27GC). Viene de perder 1 de los últimos 5 PJ (con Brasil en 2014). El resto fueron todas victorias (con diferente resultado: 3-0, 2-1, 4-1, 2-0).

- Colombia solo empató 2 veces en su historia Mundialista: 4-4 ante URSS en CHILE 1962 y 1-1 ante Alemania Occidental en ITALIA 1990. - Japón jugará su partido 18 en Mundiales. 17 PJ: 4G-4E-9P (14GF-22GC). Su último rival en Mundiales fue justamente Colombia (caída 1-4 en BRASIL 2014). Lleva 4 PJ sin ganar (2E-2P). Su último triunfo fue 3-1 con Dinamarca en SUDÁFRICA 2010. - La mejor participación de COL en Mundiales fue en BRASIL 2014 (5º puesto, llegó hasta 4tos de Final), mientras que su peor performance fue en FRANCIA 1998 (21º).

- Las mejores actuaciones de JAPÓN en Copas del Mundo fueron en JAPÓN/COREA 2002 y SUDÁFRICA 2010 (9º puesto, llegó hasta 8vos de Final), en tanto que su peor desempeño en un Mundial fue en FRANCIA 1998 (31º).

- Colombia participará de su 6ta Copa del Mundo (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018). No participó de 15 ediciones.

- Japón estará en su 6to Mundial, estando presente desde FRANCIA 1998 en adelante en forma consecutiva (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018). Ausente en 15 ediciones.

- Colombia avanzó en 2 ocasiones de la Fase de Grupos (tras 5 jugadas), 1 vez como ganador del grupo y la otra como mejor 3ero. 15 PJ: 6G-2E-7P (22GF-23GC). En 1990 (eliminada por Camerún 2-1 en 8vos) y en 2014 (eliminada por Brasil 2-1 en 4tos).

- JAPÓN superó 2 veces la Fase de Grupos (tras 5 disputadas), una vez siendo primero del grupo y una siendo 2do de su Zona. 15 PJ: 4G-3E-8P (14GF-21GC).

- Colombia disputará su 3er partido en Mundiales ante rivales de AFC (pleno de victorias: ante Emiratos Árabes, en 1990 y Japón, en 2014).

- JAPÓN disputará su 5to partido en Mundiales ante rivales de CONMEBOL (ARG en 1998, BRA en 2006, PAR en 2010 y COL en 2014, los anteriores). Solo pudo igualar vs. PAR, fue 0-0 en SUDÁFRICA 2010 por 8vos, en Estadio Loftus Versfeld de Pretoria, y en donde luego de 120 minutos, cayó 5-3 por Penales. Los restantes 3 fueron derrotas en los 90 minutos.

- James Rodríguez es el máximo goleador de Colombia en Mundiales (6), mientras que Keisuke Honda es el máximo anotador de JAPÓN (3). Ambos presentes en RUSIA 2018.

- Japón ganó un solo inicio Mundialista: 1-0 vs. Camerún en 2010: 1G-1E-3P. Mientras que Colombia nunca empató en sus arranques Mundialistas: 2 triunfos (2-0 vs. EAU en 1990 y 3-0 vs. Grecia en 2014) y 3 derrotas.

- Akira Nishino (actual DT de Japón) solamente dirigió 3 partidos Amistosos. Debutó el 30/05/2018 frente a Ghana, 14 días antes del inicio de RUSIA 2018 y a sólo 20 días de su estreno frente a Colombia.

- Colombia tiene a 20 de sus 23 convocados jugando en el exterior. Sólo Camilo Vargas, José Fernando Cuadrado (Once Caldas) y Abel Aguilar (Deportivo Cali) juegan en Liga Águila (COL). - Japón es la Selección participante de RUSIA 2018 con el promedio de peso más bajo de todas: 71.5 Kg.

- Historial Selecciones de CONMEBOL frente a AFC en Mundiales. 17 PJ: 14G-3E (37GF-9GC). Los países de la CONMEBOL llegan invictos. Además nunca un equipo de Asia le convirtió más de un gol por partido a un conjunto sudamericano (1 o 0). En Fase de Grupos: 15 PJ: 13G-2E (35GF-8GC).