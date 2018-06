Con gol de Suárez, Uruguay venció a Arabia Saudita y pasó a Octavos

Soccer Football - World Cup - Group A - Uruguay vs Saudi Arabia - Rostov Arena, Rostov-on-Don, Russia - June 20, 2018 Uruguay's Luis Suarez scores their first goal REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Tras el triunfo de Rusia sobre Egipto, Uruguay cerró su pase a octavos de final del Mundial al vencer a Arabia Saudita, con gol de Luis Suárez, en la segunda fecha del Grupo A.

El goleador charrúa abrió el marcador a los 22 minutos con un toque suave de zurda, tras una salida en falso del arquero Al Owais en un corner desde la izquierda.

Desde el arranque del encuentro, ambos equipos intentaron manejar la pelota con criterio, pero carecieron de la precisión necesaria para llegar con real peligro contra el arco rival.

En esos primeros minutos, Arabia Saudita movió con mayor rapidez la pelota en busca de espacios, mientras que Uruguay optó por rearmar sus líneas y apostar a la salida rápida desde el fondo.

A los 25, el mediocampista ofensivo Hattan Babhir sacó un potente zurdazo desde afuera del área y Fernando Muslera debió exigirse para enviar la pelota al tiro de esquina.

Tres minutos más tarde, otra vez Hattan tuvo la chance de igualar el partido tras un centro desde la izquierda, pero tomó la pelota muy abajo y el derechazo salió por encima del travesaño.

En el segundo tiempo Arabia intentó acercarse al área uruguaya pero el "cerrojo" planificado por el Maestro Tabárez no le dio chances. Incuso, a los 60, Uruguay casi amplia el marcador pero Diego Laxalt no alcanzó a tocar un centro peligroso desde la derecha al centro del área.

Un minuto después, Carlos Sánchez cabeceó mal, solo en el segundo palo, tras un excelente pase de Edison Cavani desde el borde izquierdo del área, y perdió una buena chance de ampliar el marcador. El propio Cavani casi amplia el marcador con una jugada fortuita, a los 70', tras desviar de cabeza un remate desde lejos de Lucas Torreira.

Antes del final, Cavani tuvo otra chance más de debutar en la red en el certamen, pero Al Owais alcanzó a rechazar con su pie izquierdo su exigida definición. Ahora, Uruguay definirá en última fecha el liderazgo del Grupo A con Rusia, el anfitrión.

Luis Suárez convirtió su gol número 52 con la camiseta charrúa justo en su partido número 100. Además, alcanzó a Diego Forlán en la tabla histórica de uruguayos en Mundiales con 6 tantos (había gritado tres en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014) y está a solamente dos del máximo artillero Óscar Míguez, quien registra 8.

Otros datos

- Uruguay disputará su partido número 53 en Mundiales. Hasta el momento ganó 21, empató 12 y perdió 19 (81 goles a favor y 71 en contra).

- Arabia Saudita jugará su partido número 15 en Mundiales. Ganó sólo dos, empató dos y perdió 10. Marcó nueve goles y recibió 37.

- Uruguay superó 10 veces la fase de grupos de las 13 que disputó (77% de efectividad). En cinco oportunidades logró el primer puesto del grupo y en tres salió segundo.

- Arabia Saudita superó una vez la fase de Grupos (en el 2º lugar en 1994), tras 4 disputadas (25%). Pasaron 24 años de la última vez que superó la Fase de Grupos. 13 PJ: 2G-2E-9P (8GF-34GC).

- Uruguay sumará su 3º partido en Mundiales ante combinados asiáticos, siempre con Óscar Washington Tabárez como entrenador. Los dos anteriores fueron victorias vs Corea del Sur, en ITALIA 1990 (1-0) y SUDÁFRICA 2010 (2-1).

- Arabia Saudita se medirá por primera vez ante equipos sudamericanos en Mundiales. Hasta hoy, solo había enfrentado a países de africanos y europeos.

- Uruguay enfrentó a 15 seleccionados asiáticos en su historial general y únicamente no pudo derrotar a Arabia Saudita y a Irán (al resto al menos pudo ganarle una vez). De 43 partidos: 27G-8E-8P.

- Arabia Saudita jugará su vigésimo duelo ante países sudamericanos: ARG, BOL, BRA, CHI, COL, PAR, PER y URU. Solamente pudo vencer a Uruguay (2002). De 19 partidos, 1G-8E-10P.

- Uruguay marcó la mayoría de sus goles en los Mundiales durante el final de los partidos (21 goles de 81 fueron entre el min 75-90). Viene de lograr el triunfo sobre el final del juego ante Egipto.

- Uruguay ganó tres de sus últimos cuatro encuentros en Mundiales, todos por un gol de diferencia y con gol luego del minuto 80 de partido.

- Arabia Saudita alcanza en Mundiales 11 juegos sin victorias: 2E-9P (en 8 de los 11 PJ no pudo anotar goles). No consigue ganar desde Estados Unidos 1994 1-0 vs Bélgica (gol de Said Al Owayran).