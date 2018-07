Con Francia campeón finaliza el Mundial más caro de la historia

Con la coronación de Francia tras ganarle la final a Croacia 4-2, culmina lo que fue para la mayoría "el mejor Mundial de la historia". Excepto por la invasión del campo por parte del grupo disidente Pussy Riot, durante el mes que duró el torneo, todo salió a la perfección y no hubo ningún tipo de inconveniente, o al menos no trascendió.

El país reconoce haber invertido u$s 16.000 millones en su organización, pero, tal y como explica el especialista en marketing del EAE Bussines School, Francesc Rufas, "puede que el gasto total se dispare hasta los u$s 30.000 millones: 13.300 millones es de inversión en estadios y 16.800 millones en otras infraestructuras y organización".

Rusia construyó seis estadios completamente nuevos, la inversión más cara hasta la fecha. Además, se remodelaron otros seis.

En el caso de las tres Copas anteriores, tanto Brasil como Sudáfrica registraron pérdidas: en 2010 hubo u$s 12.000 millones de déficit y en 2014 cerca de 15.000. "En Brasil, se proyectó mala imagen por que la prensa hablaba de los estadios inacabados y eso no da buen prestigio, mientras que en Sudáfrica recibieron casi la mitad de los turistas que esperaban".

En Brasil el gasto total ascendió a los u$s 14.870 millones, en Sudáfrica se gastaron u$s 12.247 millones y en Alemania u$s 2950 millones.

Calcular los gastos es mucho más sencillo que medir luego los beneficios económicos. En el caso de Brasil, el país gastó 300 millones en construir un estadio de 40.000 espectadores en Manaos, pero ahora, cuatro años después, ese estadio solo recibe a 1500 espectadores para ver los partidos del equipo local.

"Para que un Mundial sea rentable debe celebrarse en un país donde las estructuras estén casi hechas. En Alemania, estaba gran parte construido de antemano. Hay muchas veces que después de una Copa del Mundo se ven aeropuertos vacíos que se construyeron para la ocasión y estadios que apenas se usan. Es inteligente lo que hizo Estados Unidos al compartir el Mundial de la edición de 2026 con Canadá y México porque el gasto no lo asume solo un país", comenta el especialista.

En el caso del turismo durante la cita mundialista, Rufas recuerda que Sudáfrica recibió solo 190.000, cuando esperaba 320.000. En Brasil se esperaban 600.000, pero llegaron a ser 712.000 (la mayoría argentinos que llegaban a medida que la Selección avanzaba) y generaron un impacto de u$s 518 millones en el país. En Rusia, se estima que alrededor de un millón de personas gastaron unos u$s 320 millones.

De todos modos, esta Copa no pasará desapercibida a largo plazo para el turismo ruso: el sector espera un aumento de la cantidad de visitantes en un 20% para 2019, debido a las infraestructuras renovadas y el interés generado por tantas personas que descubrieron un país muy diferente de su imagen mediática.