Con CR7, Juventus aumentará sus ganancias hasta u$s 600 millones

Según el informe "From Madrid to Turín: Ronaldo Economics" de la consultora KPMG, que publican en el diario español Expansión, "para justificar su inversión en la superestrella portuguesa", el club transalpino necesita "aumentar sus ingresos operativos en los próximos años". La expectativa es que en las próximas 2 o 3 temporadas, la Juve probablemente se beneficie de un incremento de la facturación, que podría llegar a 500 millones de euros (casi u$s 600 millones), frente a los 405 millones actuales. Así podría reducir eventualmente la brecha actual con los clubes que lo rebasan en la Serie A de forma siempre progresiva, pues se estima "poco probable que la Juve asista a un gran impacto positivo de la compra de Cristiano Ronaldo durante el año fiscal 2018/2019".

Para realizar esta afirmación, KMPG analizó todos los capítulos de ingresos del equipo, que soportará un costo salarial bruto anual total de 55-56 millones de euros durante cuatro ejercicios y un impacto financiero anual en las cuentas de 85 millones por año. Un efecto que no se considera alarmante, ya que el análisis sostiene que la inversión podría proporcionar al equipo beneficios en el ámbito deportivo, en los medios, y en términos de marca, que podrían superar a los gastos relacionados.

De todos esos pilares de facturación, el estudio considera que la "gran oportunidad de crecimiento" reside en los ingresos comerciales, pues los relacionados con las entradas están siempre limitados por la capacidad del estadio y los televisivos por acuerdos regulados.

Como comparación, parte de un alto potencial, pues las "superpotencias" de otras ligas, como Real Madrid o Manchester United, que se mueven en el entorno de los 300 millones en este ítem, están aún a mucha distancia de la entidad de Turín, que se queda con unos 120 millones. La diferencia es aún más notoria si se analiza sólo la indumentaria: los grandes equipos embolsan entre 155 y 95 millones por este concepto, frente a los 40 millones que recibe Juventus de manos de Jeep y Adidas.

Mirá también Se abre el registro para obtener el pase para los JJOO de la Juventud La tercera edición de la competencia para atletas menores de 18 años se llevará a cabo en Buenos Aires del 6 al 19 de octubre. La inauguración será frente al Obelisco

"Aprovechando las oportunidades que ofrece la llegada de CR7, Juventus buscará al menos cubrir parcialmente esta brecha en las próximas dos o tres temporadas", augura KPMG. "Es realista pensar que agregará entre 75 y 100 millones adicionales", lo que podría lograrse aumentando la cartera internacional de sus auspiciantes en países donde el club es menos popular. De hecho, la tienda online se colapsó tras el anuncio del fichaje. "No cabe duda de que la firma brinda al club una nueva y mayor posición de negociación con sus principales patrocinadores".

En venta de entradas vaticina que la subida del 30% en los precios, unido a un aumento de espectadores, conllevará unos ingresos de hasta 70 millones de euros, frente a los 45/50 millones de la campaña anterior. Respecto a los derechos de TV, se proyecta una facturación por retransmisiones tanto dentro como fuera de Italia por valor de entre 190 y 255 millones de euros, frente a los 233 millones de la campaña previa. Pero todo depende también de si la "Vecchia Signora" sale campeona por octavo año consecutivo y de su rendimiento en Champions.