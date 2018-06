Cómo son los zapatos de la Selección y qué los vincula con Macri y Maradona

Emprender siempre, para todo lo que se proponga, para cualquier objetivo. Quiso estar cerca de la Selección Argentina de Fútbol y lo consiguió. Gastón Greco, al frente de su marca de zapatos sustentable Posco, logró en un puñado de meses que los jugadores que serán parte del Mundial Rusia 2018 lleven sus creaciones en los pies.

Hace cuatro meses Greco se imaginó su objetivo. Contactó a una persona, llamó a otra, habló con otra y llegó a la cúpula de la Asociación Argentina de Fútbol con su proyecto: que los jugadores lleven zapatos 100% cuero argentino, de diseño exclusivo, como parte de su uniforme. Si había conseguido que el presidente Mauricio Macri fuera un cliente fiel, ¿cómo no iba a imaginarse que llegar a la máxima categoría del fútbol fuera posible?

“Como emprendedor, se me ocurrió la idea y me puse a trabajar en eso. Me puse en contacto con gente hasta que presenté un proyecto con la premisa de que las selecciones del mundo empoderen a sus emprendedores”, repasa Greco en diálogo con El Cronista. “El Seleccionado tiene visibilidad a nivel global por eso me pareció interesante que usen un producto 100% cuero argentino y con el espíritu del trabajo hecho por manos argentinas”, afirma.

Los zapatos fueron confeccionados en la fábrica de El Tano Francisco, un inmigrante calabrés de más de 60 años que se embarcó en el puerto de Génova a los 15 años con el objetivo de “hacer la América”. El vínculo con el fútbol de este inmigrante no es nuevo: para el Mundial de Italia 1990 le fabricó los botines a Diego Maradona. Lo que no sabía en ese momento es que Argentina eliminaría a Italia en etapa de semifinales en lo que se recuerda como “un giorno tristissimo”.

Un zapato sustentable

La edición realizada por Posco en asociación con AFA fue hecha con un cuero curtido vegetal, es decir, no fue trabajado con componentes dañiños o artificiales, lo que lo convierten en un zapato sustentable.

Se partió de un clásico modelo de la firma, el Ábaco Fit. “El diseño parte de la idea de que la formalidad en la actualidad queda a un costado. Nuestros productos cumplen esa función”, explica Greco.

Al Ábaco Fit se le realizaron tres puntadas a mano en celeste y blanco emulando la bandera argentina, llevan el logo AFA y FIFA y plantillas especiales para que los jugadores tengan un mayor confort en su tiempo de ocio.

El mismo Greco pudo entregarles en mano a las estrellas argentinas cada par que se les realizó especialmente con su nombre. Desde Lionel Messi hasta el cuerpo técnico tienen sus Posco.

Por el momento el modelo realizado en asociación con AFA no está a la venta, pero no descartan la posibilidad de comercializarlos en un futuro no tan lejano.