Cómo fue el cambio que experimentaron las pelotas en la historia de los mundiales

El mejor tenista de todos los tiempos sorprendió en Wimbledon al salir al court con indumentaria de la marca japonesa, tras vestir Nike durante 20 años, prácticamente toda su carrera profesional. El astro, de casi 37 años, embolsará de Uniqlo u$s 30 millones anuales por una década. Nike le pagaba u$s 10 millones. Como Uniqlo no tiene calzado, por ahora sigue con zapatillas Nike