Comienza la Superliga Argentina de los 848 millones de dólares

La Superliga Argentina dará hoy el puntapié inicial con los partidos que disputarán Vélez Sarsfield ante Newll’s Old Boys, en el estadio José Amalfitani, y Tigre frente a San Lorenzo, en Victoria.

Como suele suceder, los grandes favoritos a quedarse con el certamen serán los clubes de mayor convocatoria, gracias a la clara diferencia presupuestaria que poseen en la actualidad -gracias al dinero que reciben de la televisión y sponsors- en comparación con el resto de los competidores.

La Primera División del fútbol local posee actualmente un valor de mercado que alcanza los 848 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt, y se ubica en el segundo puesto del ranking de ligas de América, apenas por detrás del campeonato brasileño, que llega a los u$s 939 millones. Muy lejos de los 7,99 billones de euros de la Premier League (Inglaterra), los 4,96 billones de euros de La Liga (España), los 4,35 billones de euros de la Serie A (Italia), los 3,59 billones de euros de la Bundesliga (Alemania), y los 2,73 billones de euros de la Ligue 1 (Francia).

Juntos, los dos equipos de mayor convocatoria, Boca Juniors –el más caro, con u$s 135 millones- y River Plate -tercero, con casi u$s 88 millones-, alcanzan un valor de mercado de u$s 223 millones.

El club xeneize, marca una notoria diferencia frente al resto de los equipos como, por ejemplo, ante Patronato, cuyo plantel roza apenas los u$s 7,3 millones.

El valor de mercado del resto de los clubes de mayor convocatoria se ubica de la siguiente forma: Independiente (el segundo más caro, u$s 97 millones), Racing Club (cuarto, u$s 57 millones), y San Lorenzo (quinto, u$s 42 millones).

El top ten de clubes cuyos planteles cuentan con mejor valor de mercado se completa con: Vélez Sarsfield (sexto, u$s 35,5 millones), Godoy Cruz (séptimo, u$s 35 millones), Lanús (octavo, u$s 34,6 millones), Colón (noveno, u$s 28 millones), y Defensa y Justicia (décimo, u$s 25 millones).

Los partidos que abren el torneo

Vélez recibirá a Newell ‘s Old Boys en el partido con el que dará el puntapié inicial, a partir de las 19 en el estadio José Amalfitani.

El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Echenique, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Vélez quedó eliminado de la Copa Argentina por Central Córdoba de Santiago del Estero y buscará sumar puntos en la primera jornada de la Superliga para el promedio ya que tiene 75 unidades y está a nueve de Belgrano de Córdoba, que suma 66 y se encuentra en zona de Descenso.

El técnico Gabriel Heinze no confirmó el equipo, pero podrá contar con los refuerzos que sumó para esta temporada: Jonathan Ramis (Belgrano), Alexander Domínguez (tras su préstamo en Colón, Vélez le compró el pase a Monterrey), Lucas Hoyos (Instituto de Córdoba), Cristian Núñez, Pablo Galdames (Unión Española) y Gastón Giménez (Estudiantes).

Newellïs, por su parte, viene de eliminar a Defensores Unidos de Zárate al derrotarlo por 3 a 0 en la Copa Argentina y el entrenador Omar De Felippe aún no dio a conocer el elenco que visitará a Vélez en Liniers.

De todas maneras, se estima que sería similar al que disputó ese encuentro y podría realizar una variante ya que aguarda por la habilitación de Iván Piris, uno de los refuerzos, que llegó proveniente del Monterrey de México.

Las otras caras nuevas de Newellïs son: Alan Aguerre (Vélez), Leandro Grimi (Racing), Mariano Bíttolo (Albacete), Joel Amoroso (volvió de Belgrano y quieren que siga), Zé Turbo (a préstamo de Inter), Teodoro Paredes y Alfio Oviedo (ambos a préstamo de Cerro Porteño).

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos o Alexander Domínguez; Gaston Díaz, Nahuel Arena o Joaquín Laso, Luis Abram, Francisco Ortega; Nicolás Domínguez, Jesús Méndez; Agustín Bouzat, Lucas Robertone o Jonathan Ramis, Matías Vargas; Rodrigo Salinas. DT: Gabriel Heinze.

Newell’s: Nelson Ibáñez; Alan Luque, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini, Leonel Ferroni; Braian Rivero, Hernán Bernardello, Joel Amoroso, Víctor Figueroa, Héctor Fértoli; Luis Leal. DT: Omar De Felippe.

Estadio: José Amalfitani (Vélez)

Árbitro: Fernando Echenique

Hora: 19

TV: Fox Sports

El otro partido

San Lorenzo visitará a Tigre con el objetivo de alcanzar un triunfo que le permita comenzar con el pie derecho en el torneo ante un equipo que necesita sumar de a tres para engrosar su promedio.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21 en el estadio José Dellagiovanna, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Tigre comenzará la Superliga muy comprometido con el promedio ya que está en zona de Descenso apenas por encima de los dos elencos que ascendieron, Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de Tucumán.

El conjunto de Victoria, que sumó seis refuerzos para afrontar esta difícil temporada, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina por Central Córdoba de Santiago del Estero que lo derrotó por 2 a 0.

Tigre incorporó para esta temporada al arquero Augusto Batalla, que llegó a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra y que volverá a competir por la titularidad con Julio Chiarini, tal como lo hacía en River Plate, mientras que el tercer arquero es Gonzalo Marinelli, también surgido en Núñez.

Si bien no se descarta que Batalla sea titular frente a San Lorenzo, se estima que el que atajará será Gonzalo Marinelli, quien debutará en el “Matador” teniendo en cuenta que Chiarini no está convocado para ese partido.

Las otras caras nuevas de Tigre son: Diego Vera (Colón), Kevin Ramírez (Nacional de Uruguay), Néstor Moiraghi (Deportivo Cali, Colombia), Jorge Ortiz (Belgrano), Gonzalo Marinelli (Colón) y Lucas Rodríguez (Veracruz, México).

El entrenador Christian Ledesma no confirmó el equipo que debutará en la Superliga, pero podría colocar un elenco similar al que jugó por la Copa Argentina.

Por su parte, San Lorenzo tuvo una buena noticia el pasado martes 7 de agosto cuando el Tribunal de Disciplina de la Conmebol confirmó que el conjunto de Boedo tuvo razón en el reclamo de su partido ante Deportes Temuco por la ida de la segunda rueda de la Copa Sudamericana por mala inclusión de un futbolista.

Por esta razón, se le dio por ganado el encuentro al equipo dirigido por Claudio Biaggio por 3 a 0, cuando en la cancha había perdido 2 a 1 como local y ahora los directivos del elenco chilenos tienen siete días corridos para apelar la decisión ante la Cámara de Apelación de la Conmebol.

En tanto, para afrontar esta temporada San Lorenzo se reforzó con: Pablo Mouche (Palmeiras de Brasil), Santiago González (Deportivo Maipú), Ariel Rojas (River) y Gerónimo Poblete (Metz de Francia).

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Maximiliano Caire, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Jorge Ortiz; Carlos Luna o Diego Vera, Federico González y Kevin Ramírez. DT: Christian Ledesma.

San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Paulo Díaz, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Franco Moyano, Ariel Rojas, Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre)

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 21

TV: TNT Sports