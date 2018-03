Chivas-Boca sólo se podrá ver pagando u$s 5

El jueves 2 de febrero por la noche Boca jugará un amistoso con las Chivas de Guadalajara, en México, y el partido será trasmitido únicamente a través de internet, es decir vía streaming, a un costo de u$s 5 por dispositivo, en lo que se conoce como sistema PPV o Pay Per View. El evento está a cargo del club mexicano, que es dueño de los derechos del partido y tiene un canal online dedicado exclusivamente a emitir información sobre el equipo y desde donde se pueden ver sus partidos de local. En mayo de 2016, Guadalajara anunció que no renovaría el contrato por los derechos de transmisión de sus partidos como local con Televisa. En la foto el gerente de Boca, Lucas Labbad , y el CEO de Grupo Omnilife-Chivas, Jose Luis Higuera.