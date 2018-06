Brasil apuesta a una delantera de u$s 457 millones para quebrar la sólida defensa suiza

Brasil, sempiterna candidata al título, volverá a enfrentarse luego de 68 años con Suiza en un Mundial, en uno de los partidos válidos por la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Para intentar resquebrajar la sólida defensa de Suiza, que apenas recibió siete goles en los 12 partidos de eliminatoria, el entrenador brasileño Tité alineará a Coutinho, Neymar y Willian detrás de Gabriel Jesús, lo que constituye un cuarteto de ataque cotizado en u$s 457 millones.

La gran noticia para la verdeamarelha pasa por la buena recuperación de Neymar, que estuvo fuera de las canchas casi toda la segunda mitad de la pasada temporada por una lesión. Junto con Messi, es el jugador más caro del Mundial, con una cotización de u$s 210 millones.

Coutinho, que en enero llegó al Barcelona, tiene un valor de mercado de u$s 116 millones; mientras que Gabriel Jesús, del Manchester City, vale u$s 93 millones. Willian, del Chelsea, vale u$s 38 millones.

Además, la millonaria alineación brasileña denota el recambio que aplicó Tité en el equipo: de los once jugadores que cayeron en la humillante goleada contra Alemania en 2014, sólo Marcelo continúa en la selección.

Formaciones

Antecedentes

La primera vez que ambos equipos se vieron las caras en un mundial fue en la Copa del Mundo de Brasil 1950, por la segunda fecha del Grupo 1 en el estadio Pacaembú, en la ciudad de San Pablo.

En aquella ocasión, el encuentro finalizó 2-2, con goles de Alfredo Li y Baltazar, para Brasil; mientras que Jackie Fatton, marcó los dos tantos para Suiza.

Brasil, con cinco títulos, es el país más ganador de esta competición y estuvo presente en los 21 mundiales que se realizaron hasta el momento. Además, lleva 18 Mundiales sin caer en su primer juego.

Por su parte, Suiza estará en su undécimo Mundial (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 y 2018).

Con este enfrentamiento, ambos equipos disputarán el 9no partido en el historial general. Además del partido en el Mundial 1950, reúnen 8 partidos jugados, con 3 triunfos brasileños (10 goles a favor), 2 suizos (8 GF) y 3 empates.

Se enfrentaron en 7 Amistosos: 3 victorias para la selección sudamericana (8 GF), 2 para la europea (6 GF) y 2 empates (los Amistosos fueron en 1956, 1980, 1982, 1983, 1989, 2006 y 2013).

Su último choque fue en un partido Amistoso en 2013 jugado en el St. Jakob-Park, en Basilea. El triunfo para Brasil por 1-0 gol de Dani Alves.