Boca ya tiene a Guillermo y ahora va por los u$s 6 millones de la Copa Libertadores

Guillermo Barros Schelotto fue presentado ayer oficialmente como técnico de Boca tras firmar, junto a su hermano Gustavo, un vínculo por 18 meses con el club de La Ribera. De esta forma, vuelve al club uno de sus ídolos más queridos, con 16 títulos en su haber durante los 10 años (1997/2007) que vistió la camiseta azul y oro, incluyendo dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003) y cuatro Copa Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007).



Y justamente su debut como entrenador será hoy ante Racing en un encuentro por el torneo continental, convertido en una obsesión de los fanáticos y los dirigentes, sobre todo después de haber quedado afuera de la edición anterior a manos de River Plate tras la agresión con gas pimienta sufrida por los jugadores del conjunto "Millonario". El encuentro se jugará a partir de las 19.30 en la Bombonera sin público (por la sanción que debe cumplir la entidad por los incidentes mencionados), será dirigido por el árbitro Sandro Ricci, de Brasil, e irá televisado por Fox Sports.



Además de la gloria deportiva que ofrece y la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores este año premiará al campeón con un millón de dólares más que el certamen pasado. Serán u$s 6 millones para el equipo que haya arrancado en fase de Grupos y u$s 250.000 para el club que se consagre habiendo tenido que jugar "repechaje" para ingresar a fase de Grupos. La mejora en el ingreso tiene que ver con el aumento que anunció la Conmebol para los partidos que se jueguen de local en esa instancia. De los u$s 300 mil por encuentro que percibían hasta 2015, los clubes pasarán a recibir u$s 600 mil.



Después por por un partido de local en Octavos de final se llevan u$s 550.000, por un partido de local en Cuartos de final u$s 650.000, u$s 700.000 por la Semifinal y u$s 2.300.000 por campeonar. De todas formas vale la pena mencionar que los equipos, agrupados en la Liga Sudamericana, no están de acuerdo con estas cifras y pretenden bastante más.



En su debut copero este año, bajo la dirección del Vasco Arruabarrena, Boca empató sin goles ante el Deportivo Cali en condición de visitante y en el marco del Grupo 3, que también cuenta con el Bolívar boliviano, el cual fue goleado 4-1 por Racing en la primera fecha.



"Trataremos de poner a Boca lo más alto posible. Arrancamos de cero porque, a pesar de que fue campeón hace unos meses, Boca no tiene esa diferencia que tenía con los demás equipos", reveló el flamante técnico en la presentación de este miércoles.



Además dijo: "Quiero agradecer a Daniel (Angelici) y la directiva por pensar en nosotros para ese próximo paso que va a dar Boca y quiero nombrar al Vasco, que dejó dos títulos en el club que es importante".