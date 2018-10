Boca y Palmeiras, los dos equipos más "poderosos" de la Libertadores

Boca recibe a Palmeiras en la Bombonera con la intención de conseguir un buen resultado que le permita encaminar su clasificación a la final de la Copa Libertadores. El partido se disputará desde las 21.45 con transmisión de Fox Sports y el arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Además de ser el encuentro entre dos de las grandes potencias futbolísticas de la región, se trata del enfrentamiento de los equipos mejor cotizados de las semifinales.

Tomando en cuenta una plantilla de 27 jugadores, Boca tiene una tasación en u$s 135 millones, y desde que arrancó esta edición del torneo, siempre fue el conjunto mejor cotizado de todos los participantes de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt. Su jugador más caro es Cristian Pavón, que para este portal tienen un valor de u$s 23 millones. Lo siguen Darío Benedetto y Wilmar Barrios, ambos con u$s 11,5 millones.

Por su parte, el conjunto de San Pablo, tiene un valor de casi u$s 90 millones por un total de 33 futbolistas, ubicándose en la tercera posición de los clubes más caros de la Copa, por detrás de Independiente de Avellaneda (u$s 100 millones). Su integrante con mejor cotización es el mediocampista Gustavo Henrique Furtado Scarpa, con un poco más de u$s 10 millones. Adquirido a Fluminense en enero, una serie de problemas judiciales y de lesiones, no le han permitido afirmarse todavía en el equipo titular. Lo siguen el capitán Dudu y Lucas Lima con u$s 9 millones

Por su parte, River Plate es el tercer conjunto más "caro" de las semifinales con u$s 85 millones; y Gremio se ubica detrás con u$s 76 millones.

En lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, entre las principales novedades del equipo de Guillermo Barros Schelotto, está el regreso a la titularidad "copera" de Ramón Wanchope Ábila tras haber cumplido las dos fechas que la Conmebol había omitido de informar y que saltó después del caso Bruno Zuculini. Además, Leonardo Jara, ya recuperado de un desgarro, será titular en el lateral derecho en un puesto que estuvo cubierto por Julio Buffarini. Además, Mauro Zárate le ganó la pulseada a Sebastián Villa. En tanto, Pablo Pérez se recuperó de una dolencia en el tobillo izquierdo y estará desde el inicio. Así Boca formaría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Mauro Zárate.

Palmeiras, líder del torneo de primera división de Brasil, no definió aún su formación, debido a las molestias físicas que padece su lateral derecho Jean, y la otra incógnita se refiere a la presencia de Felipe Melo en el mediocampo.

En ese contexto, el entrenador Luis Felipe Scolari, aguardará hasta horas antes del partido para definir el equipo. Una probable alineación sería con Weverton; Jean o Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena y Diogo Barbosa; Thiago Santos o Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés y William; Dudu y Miguel Borja.