Boca y BBVA Francés presentan el plantel

Mañana, desde las 9 hs, el Club Atlético Boca Juniors realizará la presentación oficial de su plantel de fútbol profesional en La Bombonera, ante 5000 fanáticos xeneizes convocados por BBVA Francés. El evento, organizado por ambas entidades, es para clientes y no clientes del banco, y los interesados deberán bajar un cupón de la app de FrancésGo que habilitará el ingreso junto a un acompañante. Para poder bajar el cupón los usuarios deberán suscribirse a Francés Go, si no están suscriptos. El cupo es limitado a 2500 cupones.