Boca tiene la camiseta más cara del fútbol argentino: $ 1500

El aumento de los precios debido a la inflación no sólo ha afectado los productos alimenticios o a los servicios, sino que se ha extendido, obviamente, a todos los sectores del consumo masivo. Con lo que el fútbol tampoco está exento. Así, la empresa Once Ideas, especializada en marketing deportivo, y la consultora de mercado IntegraGo realizaron un listado para conocer los costos de las camisetas de todos los clubes de primera división del fútbol argentino tras el impacto económico de los últimos meses.

Al analizar el estudio, el primer dato que surge es que la camiseta Nike de Boca Juniors es la más costosa del mercado, con un precio de venta de $ 1500. La misma prenda costaba en noviembre alrededor de $ 1000.

En contrapartida, la más económica de todas es la de Defensa y Justicia (Lyon), cuyo valor es de $ 479.

Detrás de la camiseta del "Xeneize" aparecen la de Independiente, de marca Puma, que cuesta $ 1199.

El tercer lugar lo comparten cuatro equipos: River Plate, de marca Adidas; Rosario Central, con Nike; San Lorenzo de Almagro, también con Nike; y Estudiantes de La Plata, con Umbro. Todas estas camisetas tienen un costo de venta de

$ 1150. Inmediatamente después aparece la nueva de Racing Club con un calor de

$ 1130 comprándola a través del sitio web de la entidad.

A continuación se ubican la camiseta de Patronato, de Lotto, a $ 1049; y las de Godoy Cruz de Mendoza (Lotto), Belgrano de Córdoba (Lotto), Newell’s Old Boys (Adidas) y Huracán (TBS), todas a $ 999.

Un poco más económicas se consiguen las de Atlético Tucumán (Umbro), a $ 949; y la de Vélez Sarsfield (Umbro) que tiene un precio de $ 939;

En tanto, las casacas de Unión (TBS) y Arsenal (Puma) tienen un costo de $ 930, mientras que la de Aldosivi, de marca Kappa, está a $ 909.

Ya entre las camisetas más económicas se encuentran la Lotto de Quilmes, a $ 829; la Kappa de Tigre a $ 795; la Joma de Argentinos Juniors; la Penalty de Gimnasia y Esgrima de La Plata; la Joma de Sarmiento de Junín; y la Umbro de Colon de Santa Fe, todas a $ 779.

Finalmente, cierran el estudio las cinco prensas más económicas del fútbol argentino. La de Olimpo (Kappa), a $ 699; la de Banfield (Penalty), a $649; la de San Martin de San Juan (Mitre), a $599; y, finalmente, la de Defensa y Justicia (Lyon), cuyo valor es de $479.