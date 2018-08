Boca juega con Barcelona y se va a traer al menos u$s 700.000

Boca Juniors enfrentará hoy al Barcelona en una nueva edición del mítico trofeo Joan Gamper, que tendrá como escenario el Camp Nou de la ciudad condal.

El partido comenzará a la 13 hs de Argentina con transmisión de TNT Sports y Fox Sports Premium, se podrán hacer 11 cambios por equipo, y en caso de empate en el tiempo reglamentario se definirá con penales.

En lo que tiene que ver con la parte económica del evento, según pudo averiguar El Cronista consultando a fuentes y especialistas, Boca recibirá al menos u$s 400.000 por jugar, mientras que por la transmisión televisiva para la Argentina podría ingresar hasta u$s 300.000. La Selección (la AFA en realidad), hasta el Mundial de Rusia, estaba cobrando u$s 1,5 millón por amistoso (Messi incluido) y unos u$s 400,000 por TV.

Los tickets más costosos para ver el partido alcanzan los 100 euros, mientras que los más económicos se ubican en unos 50 euros. Hasta el día de ayer había disponibilidad para comprar por los canales oficiales.

En lo que tiene que ver con las apuestas, el local es amplio favorito, con 1.45 euros por euro apostado. En cambio la victoria de Boca se traduce en una cotización de 6.75 por 1.

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en fichajes y referencia mundial en este apartado, el costo total del plantel azulgrana multiplica diez veces al de la plantilla xeneize. La suma del valor de mercado de todos los jugadores del Barcelona asciende a los 1170 millones de euros, siendo Lionel Messi el mejor cotizado con 180 millones de euros, 63 más que todo Boca.

Y es que el valor de mercado de Boca, siendo incluso el equipo más "casro" de la Argentina, es de 117 millones, con Cristian Pavón como su integrante mejor cotizado en 20 millones de euros, casi diez veces menos que el precio de Messi.

Boca tiene "blindado" al delantero en u$s 50 millones para evitar "tentaciones", pero la cifra no sería un impedimento para el Barcelona en caso de interesarse en la estrella cordobesa. Ya ocurrió con Juan Román Riquelme en 1999, cuando ambos equipos, que venían de ser bicampeones de sus respectivas ligas, se enfrentaron en el Trofeo de Campeones organizado por Nike. Y aunque el conjunto catalán contrató al Diez dos años después, ese día empezó su seguimiento.

La última vez que Boca jugó este encuentro fue en el año 2003. En los 90 minutos terminaron 1 a 1, y en definición por penales se impuso 5 a 3 Barcelona.