Boca es el club mejor cotizado de la Copa más generosa de la historia

La semana pasada quedaron conformados los cruces definitivos de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2018.

Son ocho clubes entre los cuales se reparten 23 títulos del certamen, las cifras millonarias que les pagan sus patrocinadores, y que pelearán por los u$s 6 miilones del campeón.

En la última edición que contará con final en formato de ida y vuelta, la Conmebol aprovechará así el volumen de hinchas (y potenciales clientes) que mueven estos equipos, entre los cuales tres de los diez mercados sudamericanos quedan casi totalmente cubiertos.

De acuerdo al sitio especializado Marketing Registrado, el rating se ha incrementado considerablemente con respecto de años anteriores, así como también el nivel de interacciones y alcance de las redes sociales y esto se debe en gran parte al "nombre" de los clubes participantes.

Mirá también Crisis del dólar: buenas y malas para los clubes de Primera División Los equipos se están viendo afectados en el terreno de los contratos y en la mora de los socios, pero beneficiados por las ventas de jugadores al exterior

Tan solo en Argentina, tres de los "cinco grandes" (Boca, River e Independiente) representan una gran masa de la población, mientras que el club restante (At. Tucumán) se considera como uno de los más populares en el Noroeste del país.

En Brasil, si bien la eliminación del Flamengo dejó afuera a la mayoría de fanáticos del fútbol en el continente, entre Palmeiras, Gremio y Cruzeiro queda cubierto el interés de un porcentaje no menor ubicado en Sao Paulo, Porto Alegre y Belo Horizonte respectivamente.

Por último, la presencia de Colo-Colo representa a la mayoría de hinchas chilenos.

Más allá de los respectivos patrocinadores técnicos que acompañan a cada club: Umbro (3), adidas (2), Nike (1), Puma (1) y Under Armour (1); multinacionales como Qatar Airways y Huawei se suman a marcas de fuerte impacto a nivel regional como Banrisul, MG y la Caixa, entre otros; todas recuperando parte de su inversión a través de la exposición mediante los clubes a los cuales auspician.

También cabe destacar que todo el movimiento económico previo a cada encuentro, para cada club y cada ciudad, con llenos totales en sus estadios.

Boca es el club mejor cotizado con un valor de u$s 135 millones, lo siguen Independiente (u$s 100), Palmeiras (u$s 90), River (u$s 87), Gremio (u$s 80), Cruzeiro (u$s 65), Colo-Colo (u$s 21) y en último lugar se ubica Atlético Tucumán con un valor considerablemente distinto de u$s 14 millones de euros por todo su equipo, según datos de Transfermarkt.