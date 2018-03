Boca echó a Arruabarrena, y el equipo más caro de la Argentina busca técnico

Boca esta valuado en casi u$s 90 millones según los datos y cifras que aporta el sitio especializado Transfermarkt. Esto lo convierte en el equipo más caro de nuestro país en términos del valor de sus jugadores. Cerca está River, cotizado en u$s 87 millones. El tercero, San Lorenzo, se encuentra muy por debajo con u$s 47 millones.

Sin embargo, y a pesar de esta supuesta "superioridad" económica, lo que implicaría los mejores jugadores (algo muy relativo) el club "de la Rivera", no ha podido hacer pie en lo que va de 2016, y parece que sus dirigentes consideraron que si seguía el Rodolfo Arruabarrena, Boca seguiría sin encontrar la senda del buen juego.

Ayer, el Vasco dejó de ser el entrenador del club, luego de que el presidente Daniel Angelici le comunicara que su ciclo al frente del equipo había terminado.

Angelici y Arruabarrena mantuvieron una charla en la que el dirigente le repitió, como ocurrió tras la derrota con Atlético Tucumán, que la comisión directiva quería un cambio, pero esta vez el entrenador no tuvo margen para sostenerse en el cargo. Angelici le había dicho lo mismo tras la derrota con el conjunto tucumano, pero en ese momento el deseo del entrenador de continuar y los triunfos ante San Martín de San Juan y Newell’s le dieron un poco de oxígeno a su continuidad.

El muy flojo desempeño ante Racing y la cercanía de partidos clave como el encuentro del jueves ante la Academia por la Libertadores y el superclásico del domingo con River empujaron su salida.

El Vasco asumió en Boca en agosto de 2014 pero recién pudo festejar casi un año y medio después, cuando a fines de 2015, y tonificado por el regreso de Carlos Tevez, su equipo fue campeón del torneo local y se consagró en la Copa Argentina

Poco le duró la alegría, porque un muy mal verano, con varias derrotas consecutivas, entre ellas en dos Superclásicos, dejaron a Arruabarrena con cada vez menos respaldo dirigencial. Ahora, el nombre de Guillermo Barros Schelotto se puso al frente de los posibles reemplazantes, pero también suena fuerte, a pesar de su simpatía por River, Jorge Sampaoli. En principio, el jueves ante Racing y el domingo en el Superclásico frente a River será Rolando Schiavi, actual entrenador de la reserva, quien dirigirá al equipo.