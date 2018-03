Björn Borg lanza ropa interior contra el racismo

El famoso ex tenista sueco acaba de lanzar una colección de ropa interior en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, como tributo a los derechos humanos y a la igualdad entre todos.

"Six Shades of Human" se llama la marca, y según dicen "En moda y cosmética los tonos piel han venido conceptualizados desde la premisa de un público de piel blanca, centrándose esencialmente en tonos beige o rosados. Algo paradójico si tenemos en cuenta que el 84% de la población mundial no se ajusta a ese estándar".