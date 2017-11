Beyoncé es la artista mejor pagada de la música

El álbum "Lemonade" y su gira mundial convirtieron a Beyoncé en la mujer mejor pagada de la industria musical en 2017 según la lista anual de la revista Forbes, superando a la británica Adele y a la estrella del pop Taylor Swift. La cantante ganó unos u$s 105 millones por ventas del álbum y por su gira "Formation", de acuerdo al medio. También tiene su línea de ropa Ivy Park y otras empresas. Adele quedó en segundo lugar con unos u$s 69 millones, pese a no hacer promociones de productos. En tanto Swift, quien encabezó la lista el año pasado con u$s 170 millones, este año se ubicó tercera con u$s 44 millones pese a haber terminado su gira mundial "1989". La estrella canadiense Celine Dion se quedó con el cuarto lugar con u$s 42 millones