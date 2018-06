Bélgica vale 80 planteles de Panamá e hizo sentir el peso de la diferencia

Además de ser una de las selecciones favoritas del Mundial de Rusia 2018, la selección de Bélgica es la sexta más cara. Pero la valía de sus jugadores se realza al contrastarlo con la cotización de su rival, Panamá, la más baja del torneo: el conjunto europeo es 80 veces más caro que el centroamericano.

Pese a tener figuras como Kevin De Bruyne y Eden Hazard, que valen 150 millones y 110 millones de euros respectivamente; la distribución de la cotización de sus jugadores es bastante equitativa.

Thibaut Courtois, arquero del Chelsea, vale 60 millones de euros, mientras que Toby Alderweireld y Jan Vertonghen, suman 72 millones de euros. Además, todos sus mediocampistas valen entre 12 y 25 millones de euros.

Por su parte, ninguno de los 23 panameños vale más de 800.000 euros e incluso cinco de ellos valen menos de 200.000.

Cómo va el partido

Bélgica golea 3 a 0 a Panamá, en el arranque del Grupo G de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El volante ofensivo Dries Mertens, y Romedo Lukaku, en dos ocasiones, marcaron los goles del conjunto belga.

El volante ofensivo Dries Mertens, a los 46, abrió el marcador con un potente derechazo, tras un despeje defectuoso de la defensa panameña.

Seis minutos después, el mediocampista Kevin de Bruyne casi convierte el segundo de tiro libre, pero la pelota pasó cerca del ángulo derecho de Jaime Penedo.

A los 68, De Bruyne encabezó una buena jugada por el sector izquierdo, habilitó a Lukaku con un excelso pase “tres dedos”, y el goleador de Manchester United amplió el marcador con una linda palomita.

En otro contragolpe encabezado por Hazard, Bélgica llegó al tercero. El atacante de Chelsea llevó la pelota durante 40 metros y cedió el balón a Lukaku, que definió con un toque certero de derecha, que ingresó por encima del cuerpo de Penedo.

¿Qué pasó en el primer tiempo?

Durante el primer tiempo, el combinado europeo sumó varias chances para abrir el marcador, pero careció de la eficacia y precisión necesaria para poder sacar algún rédito.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto belga fue en busca de la apertura del marcador apoyado en un traslado rápido de la pelota y buenas triangulaciones.

En apenas 43 segundos, tuvo la primera ocasión, pero el remate del goleador Romeo Lukaku se fue por arriba.

A los 9, el volante ofensivo Dries Mertens probó con un potente remate desde la derecha, pero el arquero panameño Jaime Penedo consiguió rechazar el peligro.

Dos minutos después, el atacante Eden Hazard interceptó un mal pase hacia atrás del primer zaguero central panameño Román Torrés y definió rápido, pero su remate murió contra la parte externa de la red.

A los 18, Mertens volvió a buscar el arco de Penedo desde el borde del área grande, pero en esta ocasión la pelota salió muy cerca del palo izquierdo.

Tres minutos después, De Bruyne sacó un potente remate a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda, pero la pelota salió por arriba del travesaño.

Hazard tuvo otra vez una buena chance desde la derecha, pero su disparo salió lejos del palo izquierdo.

Panamá, en su debut absoluto en un mundial, le cedió la iniciativa a Bélgica y replegó sus líneas con el objetivo de poder aprovechar la velocidad de sus atacantes en algún contragolpe.

El partido se disputa en el coqueto estadio Fisht.

Panamá no registra antecedentes de duelos en la historia general con sus 3 rivales del Grupo G: Bélgica, Túnez e Inglaterra. Jugará con ellos su primer partido en la historia, en su debut mundialista.

Otros datos a tener en cuenta

-Bélgica disputará su partido 42 en Mundiales. 41 PJ: 14G-9E-18P (52GF-66GC). Viene de perder solo 1 de los últimos 5 partidos mundialistas (ante Argentina en Brasil 2014), ganó los demás.

-Será la cuarta vez que a Bélgica le toque iniciar un Mundial ante un debutante: en Uruguay 1930 vs. Estados Unidos (derrota 3 a 0); en Italia 1934 vs Alemania (derrota 2-5); y en México 1970 vs. El Salvador (triunfo 3-0). Será la tercera ante un país de Concacaf.

-El último empate de Bélgica fue en Japón-Corea 2002 con Túnez (1-1), su segundo rival de la Fase de Grupos de Rusia 2018.

-La mejor participación de BEL en Mundiales fue en México 1986 (4o puesto), mientras que su peor performance en una Copa del Mundo fue en Francia 1998 (19o).

-Bélgica participará de su decimotercera Copa del Mundo. No participó de 8 ediciones (1950, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 2006 y 2010).

-Panamá estará en su 1er Mundial (2018).

-Bélgica superó en 6 ocasiones la Fase de Grupos (tras 11 jugadas), 2 veces como ganador del grupo y 2 en el 2do lugar. 30 PJ: 12G-8E-10P (38GF-40GC).

-Bélgica disputará su 8vo partido en Mundiales ante rivales de CONCACAF: 3G-1E-3P (El Salvador -2-, USA -2- y MEX -3-, los anteriores).

-En el historial general, Panamá enfrentó 9 veces a rivales de la UEFA (Armenia, Dinamarca, España, Gales, Portugal, Serbia, Suiza, Irlanda del Norte y Noruega) y un sólo encuentro ante equipos de CAF (empate 1-1 ante Sudáfrica).

Jugadores a seguir

-Romelu Lukaku: es el máximo goleador de Bélgica: 36 goles en 69 PJ. Fue el máximo anotador

de la Selección en las Eliminatorias 2018 (11 goles en 8 PJ). Marcó un gol en Brasil 2014. Estará cumpliendo su quinto partido en Mundiales.

-Gabriel Gómez: es el futbolista con mayor cantidad de partidos en la selección de Panamá (143 PJ).

Integra el seleccionado desde el 2003.