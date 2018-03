Bayern Munich favorito de los apostadores para ganar la Champions

Mañana comienzan las semifinales de la Champions League rumbo al partido definitorio que se jugará en la ciudad de Milan el 28 de mayo.

Estos enfrentamientos son los preferidos de los apostadores y de los que no lo son tanto, por lo que se espera que la bolsa de dinero a repartir sea importante.

Este martes es el turno del encuentro de ida entre el Manchester City, que accede por primera vez a esta instancia del torneo regional, y de los multicampeones del Real Madrid (ESPN, 15.45 hs). El favorito para quedarse con este primer chico es el conjunto español, cuyo triunfo paga 2,20 euros por cada uno apostado; mientras que la escuadra del chileno Manuel Pellegrini ofrece 3,10 por euro apostado. Los que prefieran el empate recibirán 3,50 por euro apostado, lo que aparece como una muy buena opción.

El miércoles será el turno del primer choque entre el impactante Atlético Madrid de Diego "Cholo" Simeone contra los poderosos alemanes del Bayern Munich (ESPN, 15.45 hs). El favorito aquí es el equipo de Pep Guardiola, aunque curiosamente (o no) por no tanta diferencia. Los "colchoneros" están pagando 2,90 euros por cada uno apostado contra los 2,50 que abona la victoria del visitante. El empate aquí también aparece como un buen negocio al estar ofreciendo 3,20 por euro apostado.

Los partidos de vuelta entre los semifinalistas serán el martes 3 de mayo entre el Bayern Munich y el Atlético Madrid; y el miércoles 4 de mayo entre el Real Madrid y el Manchester City. En este sentido, vale la pena el dato ofrecido por Ticketbis, de que el 75% de las compras de argentinos correspondieron al Real Madrid - Manchester City del 4 de mayo por sobre el 25% que compra para Atlético de Madrid - Bayern Munich, partido que se disputará el miércoles próximo.

En relación a que club se coronará como vencedor del certamen no hay sorpresas, ya que la mayoría de los apostadores se inclinan hasta el momento por el Bayern Munich, que está pagando 2,45 euros por cada uno apostado; en segundo lugar se ubica el Real Madrid con 3 euros por uno; seguido del Atlético Madrid con 4,75 y el Manchester City bastante más lejos con 8 euros por uno.