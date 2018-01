Australia, el primer Grand Slam de tenis del año, repartirá u$s 42 millones en premios

Después de que el US Open repartiera los mayores premios de la historia del tenis superando los u$s 50 millones de "prize money" en su edición de 2017, el Open de Australia comenzó ayer con un nuevo aumento del dinero a repartir entre los jugadores. Con más de u$s 42 millones en total, lo que supone un incremento del 10% respecto a la edición de 2017, es el cuarto de los certámenes de Grand Slam en la escala de retribuciones para sus participantes, apenas por detrás de Roland Garros (Francia), que distribuye u$s 43 millones y Wimbledon (Inglaterra), con u$s 42,6 millones.

De esta forma, en el primero de los cuatro grandes torneso del año, los ganadores, tanto femenino como masculino, se llevarán un poco más de u$s 3 millones, los subcampeones u$s 1,5 millón, mientras que los semifinalistas se quedarán con la nada despreciable suma de u$s 700.000.

El tenista argentino Juan Martín del Potro, que volvió después de casi tres años al Top Ten del ranking de la ATP, debutará en primera ronda mañana, a las 6.15, frente al estadounidense Frances Tiafoe, admirador del tandilense que con apenas 19 años es una de las máximas promesas del tenis de su país. Tras alcanzar la final en el reciente torneo de Auckland, Del Potro tratará de mejorar sus actuaciones de 2009 y 2012, cuando llegó hasta los cuartos de final del Abierto.

Anoche, los tenistas argentinos hacían su debut. Diego Schwartzman (24) se enfrentaba al cierre de esta edición a Dusan Lajovic (75, Serbia), Federico Delbonis (67) a Gilles Muller (25, Luxemburgo) y Leonardo Mayer (49) a Nicolas Jarry (105, R. Checa). Hoy será el turno de Nicolás Kicker (94) ante Jordan Thompson (99, Australia) y por la madruga saldrán a la cancha Guido Pella (56) ante Dominic Thiem (5, Austria) y Horacio Zeballos (66) contra Fabio Fognini (27, Italia).

Por otra parte, en lo que tiene que ver con los debuts de las grandes estrellas, el campeón defensor Roger Federer se estrenará ante el esloveno Aljaz Bedene; el actual número uno Rafael Nadal irá con el dominicano Víctor Estrella; Novak Djokovic, de regreso tras sus recurrentes problemas en el hombro derecho entrará en acción ante el zurdo norteamericano Donald Young; en tanto que el británico Andy Murray no será de la partida dedibdo a una lesión que lo complica ya hace tiempo.