Aún con Messi, la TV le pagará a la Selección la mitad de lo que cobra Brasil

La AFA y la empresa Torneos anunciaron la renegociación del contrato por la transmisión de los partidos de los diferentes torneos de fútbol local, incluyendo los encuentros oficiales y amistosos que juegue la selección nacional. Torneos informó que el acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino es por un valor total de $ 1500 millones. O sea, unos u$s 100 millones al cambio oficial de ayer. Mientras que el presidente de San Lorenzo y tesorero de la entidad, Matías Lammens, había revelado que este nuevo acuerdo significaba un incremento de u$s 17 millones por contratos vigentes hasta 2019 en algunos casos, y hasta 2022 en otros. Así, los montos a pagar por Torneos se incrementan en valores de hasta un 55% en algunos casos; y la compañía realizará un adelanto en efectivo de dinero del 20% del total de los contratos, es decir $ 300 millones.

Con el nuevo convenio, cada fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 que el equipo que dirige Gerardo "Tata" Martino juegue de local, la AFA percibirá u$s 1,1 millón; mientras que por los nueve encuentros clasificatorios para Qatar 2022, también de local, se pagarán u$s 1,5 millón cada uno. En tanto, por cada partido amistoso, Torneos pagará u$s 1,5 millón siempre y cuando juegue Lionel Messi. Sin el astro rosarino se cobrarán u$s 1,3 millón. Son u$s 28 millones en total por 20 encuentros. Torneos además tendrá a su cargo los gastos de traslado de la totalidad de la delegación argentina en cada uno de los partidos amistosos organizados por Torneos. Vale destacar que el devaluado representativo de Brasil, sin estrellas de relevancia mundial como tiene Argentina, excepto por Neymar, está u$s 2 millones de parte de TV Globo.

En relación al dinero que se repartirá para el fútbol local, hay que decir que por primera vez habrá $ 120.000.000 anuales para la B Nacional y la Metropolitana. De esa cifra surgirán los montos para el fondo solidario (6.000.000, distribuidos en 4.400.000 para la B Nacional y 1.600.000 para el Federal A).

El detalle completo de la distribución, excepto la plata para la Selección, es el siguiente: Primera B Nacional $70 millones; Primera B Metropolitana $50 millones; Copa Argentina $95 millones; Derechos Internacionales u$s 9 millones por año.

Los nuevos valores comenzarán a regir desde junio de este año. Cabe señalar, además, que dentro del acuerdo se destaca la renuncia, por parte de Torneos, a la demanda judicial en contra de la AFA por la rescisión unilateral, en junio de 2011, del contrato vigente en ese momento.

Por su parte, el presidente Luis Segura confirmó que la reunión para renovar el contrato de sponsoreo con Adidas se realizará el 20 de abril próximo en Alemania.