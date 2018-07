Aseguran que el predio en Marbella “no le costará un peso” a la AFA

“Me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlos”, dijo el director técnico César Luis Menotti tras enterarse de la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de instalar un centro de captación de futbolistas juveniles y entrenamiento en la ciudad española de Marbella.

Sin embargo, Guillermo Tofoni, un empresario relacionado con el mundo del fútbol y vinculado con la operación, aseguró que “no le costará un peso a la AFA” la puesta en marcha de ese predio en Marbella.

“Desde el punto de vista de Menotti, tiene razón. Si AFA hubiera comprado o alquilado un predio en Europa con todas las necesidades que tiene el fútbol argentino, coincidiría con muchas cosas que él describe. AFA no compró ningún predio”, señaló Tofoni, en diálogo con Radio Continental.

“Creo que el 'Flaco' entendió mal la información o se la contaron mal. Esta ubicación en Europa a AFA le va a costar cero pesos. Si analizás la historia de Messi, se fue a los 13 años a Europa; no jugó el Mundial sub 17 porque acá no sabían que existía”, añadió.

El empresario detalló que “después de hacer un censo de los chicos que están en clubes de Europa, se va a poder trabajar en armar seleccionados con jugadores que ya están allá”.

“Si vos tenés un chico para jugar un sub 17, Barcelona no te lo va a enviar a Sudamérica, sí a un lugar como Marbella”, deslizó Tofoni.

Añadió que “en Marbella encontramos un lugar en el que no se tiene que hacer nada (ninguna obra), tienen que ‘lookearlo de AFA” y debe estar “a disposición cuando las selecciones de AFA lo necesiten, sin dejar de alquilarlo a otros equipos”.

Al ser consultado sobre qué ganancia le generaría a los dueños del predio la posibilidad de que las selecciones argentinas trabajen allí, Tofoni afirmó que “AFA le da chapa a este centro, se lo valoriza”.

“Esta gente (por sus dueños) tiene dos centros más (de este tipo) en España. Se firmó una carta-intención y luego el Comité Ejecutivo deberá decidir. El punto de inflexión es que a AFA no le cueste un peso”, garantizó.

Los cuestionamientos del 'flaco'

Tras conocerse de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, visitó el predio, Menotti, técnico campeón en la Copa del Mundo de Argentina 1978, estalló en ira.

“Nadie dice cuánto salió, y nadie lo menciona. ¿Por qué no le dan esa plata a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita? No comprar en Marbella una mansión con un campo de entrenamiento... no se puede creer esto”, lamentó Menotti.

“Es terrible esto, me da vergüenza, me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay. Esto no se puede aguantar. ¡Gastaron una fortuna en un predio en Marbella! Entonces el entrenador puede armar una selección europea y los que están acá, que se jodan. No lo puedo creer. Cuando vi eso ya me empecé a sentir mal, ya me dieron ganas de agarrar un revólver y matarlos”, añadió ese día, en un audio de Radio Mitre.

La visita de Tapia

Según un comunicado de AFA, el presidente de la entidad rectora del fútbol local visitó las instalaciones de la posible sede europea del fútbol argentino, donde se planea preparar a los nuevos talentos de la Selección Argentina.

El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, realizó una visita a las instalaciones del Marbella Football Center con el fin de establecer una sede de reclutamiento y entrenamiento en Europa https://t.co/1Z04sZ075q pic.twitter.com/6pWv50w0EW — Selección Argentina (@Argentina) 17 de julio de 2018

La idea podría concretarse en las próximas semanas, cuando ante el Comité Ejecutivo presente al Marbella Football Center como sede de la nueva “AFA-Europa”.

Según el informe, Tapia visitó entre el lunes y este martes las instalaciones del Marbella Football Center, con el que firmaría un convenio de colaboración.

"Su principal función será para la captación, asesoramiento y entrenamiento de las jóvenes promesas albicelestes que residan en todo el viejo continente”, detalló la AFA.

La sede podrá sería utilizada también por la Selección Argentina, ya que la mayoría de sus futbolistas se desempeñan en clubes europeos, situación que dificulta cada vez más las concentraciones previas a los grandes torneos.

La idea de la AFA es que la Selección pase a tener un lugar fijo en España para utilizar en cualquier momento durante las giras o preparaciones de cara a las competencias.

¿Cómo es el Marbella Football Center?

El predio está ubicado en Marbella, a 60 kilómetros del aeropuerto de Málaga. Cuenta con cuatro campos de once de césped natural, dos canchas de 9 jugadores de grama natural, gimnasio de última generación, salas de reuniones, y vestuarios de primer nivel, entre otras comodidades.