Arreglado: los chinos devuelven a Tevez por u$s 6 millones antes de fin de mes

Los tiempos se acortan rápidamente para Boca. De la tranquilidad de hace unos días que le daba el invicto y un buen funcionamiento de juego colectivo pasó a la preocupación, no ya por la derrota ante Racing el domingo, sino fundamentalmente de cara a la Copa Libertadores tras la lesión de Darío Benedetto, su 9 indiscutido y cuya recuperación llevará casi un año.

Pero el destino quiso que el presidente de la entidad, Daniel Angelici, se encuentre en China desde la semana pasada y justamente con la idea de estructurar el regreso de Carlos Tevez a la institución. Y según revelaron desde el canal TyC Sports, el Shanghai Shenhua no tendría ningún inconveniente en dejarlo ir siempre y cuando se le abonen u$s 6 millones por la rescisión del contrato del jugador, aunque con fecha límite para la operación: el próximo 28 de noviembre.

El "Apache" se encuentra en el peor momento de su carrera deportiva. A los 33 años y después de haber protagonizado el año pasado uno de los fichajes más rimbombantes de la historia del fútbol, nunca consiguió un buen rendimiento en su nuevo equipo al punto que ni los dueños del club asiático ni sus hinchas lo quieren más entre sus filas. Así, tras dejar en las arcas de Boca u$s 10 millones y de romper el mercado con un increíble contrato de u$s 80 millones por dos temporadas, de los cuales finalmente sólo cobrará la mitad, Tevez está volviendo al país donde una buena parte de los fanáticos "xeneizes" tampoco lo quieren con el argumento de haber "abandonado" el equipo en busca del oro chino.

De acuerdo a Transfermarkt, sitio europeo especializado en transferencias, el precio del pase de "Carlitos" se encuentra en su ubicación más baja histórica con 4,5 millones de euros, es decir un poco más de u$s 5 millones, siendo su valor de mercado más alto de 40 millones de euros (u$s 47 millones) en 2011 cuando tenía 27 años y era la estrella del Manchester City. A Boca llegó en 2015 con un valor de mercado de 20 millones de euros (u$s 23 millones); en febrero de 2016 ya cotizaba 15 millones (u$s 17 millones) y en agosto de ese mismo año se ubicó en los 8,5 millones (u$s 10 millones).

Ahora, además de ponerlo a punto físicamente y futbolísticamente, tanto el DT Guillermo Barros Schelotto como Angelici deberán trabajar para que también recupere el afecto de los seguidores de la "azul y oro", algo que sin duda conseguirá con una buena actuación junto a Wanchope Ábila en el inminente torneo regional.