Arranca la Libertadores, con u$s 104 millones en premios: cuánto paga en cada fase

El próximo campeón de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de América, recibirá este año un premio de 6 millones de dólares, cifra que duplica los u$s 3 millones recibidos por Gremio de Porto Alegre por ganar la edición anterior.

Algo similar ocurrirá con el subcampeón del certamen. En 2017, Lanús recibió un cheque por u$s 1,5 millones. Este año, aquel equipo que caiga en la final conseguirá u$s 3 millones para ampliar su billetera.

De todos modos, los montos se duplicarán para todos aquellos equipos que arriben a las instancias finales de la competencia.

En total, la Conmebol repartirá casi u$s 104 millones en premios (más precisamente u$s 103,85 millones) a lo largo del torneo, unos u$s 5 millones más que los entregados en 2017.

Por la clasificación a los octavos de final, los premios serán de u$s 750 mil; para los cuartos de final, de u$s 950 mil; mientras que cada semifinalista embolsará otros u$s 1,3 millones a sus tesorerías.

¿Cuánto se repartió por participar de los repechajes?

El monto mínimo por jugar la primer fase, o fase de repechajes, será de u$s 250 mil. Aquellos equipos que hayan disputado el segundo repechaje (por ejemplo, Banfield) la suma recibida fue que recibieron fueron En las siguientes instancias previas, el monto se incrementa a US$ 400.000.

La Fase de Grupos

Racing Club, Estudiantes de La Plata, River Plate Independiente, y Boca Juniors, los equipos argentinos que disputarán la fase de grupos recibirán u$s 1,8 millones, gracias a los tres bonos que recibirán de u$s 600 mil por cada partido disputado en condición de local.

El debut de los equipos argentinos

Por el Grupo F, Racing Club recibirá esta noche, a partir de las 21.30 a Cruzeiro de Brasil, en Avellaneda, y se convertirá en el primer conjunto argentino en jugar en la actual edición de la competencia.

Mañana será el turno de Estudiantes de la Plata, que visitará a Nacional de Montevideo, por el Grupo F, a partir de las 19.15.

También mañana, a partir de las 21.45, River Plate viajará hasta Rio de Janeiro para medirse, por el Grupo D, con Flamengo, en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

El jueves, en tanto, será el turno de Independiente, cuando en Venezuela se enfrente con el Deportivo Lara, por el Grupo G, a partir de las 19.15.

El último equipo argentino que jugará el primer partido de la fase de grupo será Boca, cuando visite a Alianza Lima de Perú, a las 21.30, en un encuentro válido por el Grupo H.

Todos los encuentros serán televisados por la señal deportiva de cable FoX Sports.