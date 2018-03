Armando Pérez confirmó que la AFA apelará la suspensión a Messi

El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, adelantó que la entidad apelará la suspensión de cuatro fechas que la FIFA le impuso al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, por insultar a un juez de línea brasileño al término del partido ante Chile, válido por la decimotercera fecha de la Eliminatoria Mundialista.

“Vamos a apelar. Esto es más político que otra cosa”, remarcó Pérez, en diálogo con la señal de cable TN, al deslizar que en la suspensión de Messi hubo un pase de facturas por algunas desprolijidades y encontronazos que la FIFA tuvo con la Comisión Normalizadora de la AFA en el transcurso de los últimos meses.

Luego de presentar su descargo ante la FIFA, la AFA presentará ahora un informe ante el TAS, un Tribunal Superior Deportivo, que determinará confirmar o rectifica la decisión de la entidad rectora del fútbol mundial.

Según Pérez, Messi se equivocó al insultar al juez de línea, pero insistió en que se buscará la defensa porque se trata de un jugador “muy correcto” que no tiene antecedentes de este tipo.

“Messi hizo su descargo y ya lo enviamos a FIFA. Es uno de los futbolistas que más sienten la Selección. Messi se equivocó al insultar. Pero no he visto a un jugador que no haya insultado a nadie en un partido de fútbol”, añadió.

“Messi está sufriendo demasiado y no sabemos si va a viajar a Bolivia”, completó Pérez.