Argentina pasó a octavos de final y ya se garantizó u$s 12 millones

La selección nacional logró una agónica victoria 2-1 sobre Nigeria en el último partido del Grupo D por la primera fase, y se metió de esta forma en los octavos de final cuando parecía encaminarse a una inevitable y prematura eliminación. Argentina entonces quedó segunda en su zona con cuatro puntos (detrás de Croacia con 9) y ahora se medirá en otro choque a todo o nada con Francia, ganadora del Grupo C, y uno de los favoritos a coronar en el Mundial de Rusia. Los croatas dieron también una mano al ganarle a Islandia.

En este sentido, y gracias a este triunfo, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli ya se garantizó u$s 12 millones en premios provenientes del pozo que tiene destinado la FIFA para los participantes del evento. Así, pero dependiendo del arreglo con la AFA y el cuerpo técnico, cada uno de los 23 jugadores se estaría embolsando a esta altura de la competencia un poco más de u$s 520.000 cada uno aunque se pierda en la siguiente instancia; un 25% más de lo que se llevaron los equipos que quedaron afuera en esta etapa durante Brasil 2014. En el caso de haber sido eliminada en el choque de ayer, le hubieran correspondido u$s 9,5 millones. Los ocho conjuntos que accedan a cuartos de final recibirán u$s 16 millones. En tanto que el campeón será premiado con u$s 38 millones ; el subcampeón con u$s 28 millones, el que se ubique en el tercer puesto ingresará u$s 24 millones, y el cuarto lugar se quedará con una nada desdeñable suma de u$s 22 millones.

En la anterior edición, Alemania, que ganó el torneo, se adjudicó u$s 35 millones, que son tres millones menos de lo que les espera a los ganadores de 2018. Argentina subcampeona obtuvo u$s 25 millones, mientras que Holanda, que ocupó el tercer lugar recibió u$s 22 millones y Brasil u$s 20 millones al quedar en la cuarta posición.

La entidad que preside Gianni Infantino estableció un fondo de u$s 400 millones a repartirse entre los 32 equipos participantes. Las selecciones no son las únicas que se llevarán bonificaciones. También los clubes que cedieron a sus integrantes se verán recompensados con u$s 208 millones. Además, otros u$s 134 millones están reservados para compensaciones por lesión.

La próxima "final" de la selección será el sábado que viene, a partir de las 11 Argentina, en el estadio Kazán Arena, ubicado a 800 kilómetros de Moscú.

Ese mismo día y por la misma instancia, se enfrentarán a las 15 Uruguay (1° del Grupo A) con Portugal (2° del B); y el domingo será el turno a las 11 de España (1° del B) contra Rusia (2° del A); y a las 15 Croacia (1° del D) ante Dinamarca (2° del C). Hoy y mañana a las 11 y a las 15 se definen el resto de los clasificados, que incluyen a Brasil, Alemania y México entre otros