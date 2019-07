Argentina no pudo con Brasil, pero se trae al menos u$s 7 millones de la Copa América

Brasil era el gran candidato para pasar a la final de su Copa América por más que enfrentara a la Argentina de Lionel Messi. Así lo entendieron en la previa los analistas y los apostadores, que practicamente no le habían dado ninguna posibilidad a la selección nacional de pasar al local.

Y, como pasa la mayoría de las veces (aunque esto es fútbol), la lógica le ganó otra vez a la hazaña, al milagro.

Sin embargo no fue un "paseo", ni mucho menos, porque el combinado dirigido por Lionel Scaloni jugó bien, dentro de sus posibilidades, y si no consiguió un mejor resultado fue porque no tuvo suerte.

Porque Argentina le jugó de igual a igual en un gran encuentro a los anfitriones. El palo, en dos ocasiones, salvo el arco defendido por Alison.

Pero lo que cuenta en este tipo de choques es la efectividad y los brasileños la tuvieron con dos notables definiciones. En el primer tiempo, a los 19 minutos, Gabriel Jesús convirtió tras notable jugada de Dani Alves por derecha; y en el segundo tiempo cerró el partido Firmino a los 71 minutos.

No se le puede reprochar demasiado a la Argentina porque dejó todo en la cancha y por si fuera poco por momentos ofreció buen fútbol, con toques y llegada. Otra cosa habría sido una derrota con un equipo anodino y sin ideas, pero dentro de todo y teniendo en cuenta la situación, de donde viene la selección, y con un director técnico "interino" hay que estar satisfechos.

El capitán Lionel Messi estuvo bien presente y la mayoría de las jugadas de peligro pasaron por sus pies, con lo que debe quedarse muy tranquilo, aunque todavía se le niegue el título.

Tras la eliminación, la Argentina disputará el partido por el tercer puesto el próximo sábado a las 16 horas, contra el perdedor de Chile y Perú, que jugarán hoy para definir al otro finalista del certamen.

Brasil disputará la final de la Copa América por primera vez en doce años, luego de tres ediciones en las que quedó eliminado en las fases previas.

El premio

Con este resultado, la selección argentina se aseguró por lo menos u$s 7 millones en premios en metálico de parte de una Copa que repartió en total nada menos que u$s 70 millones.

En caso de ganar el partido por el tercer puesto, se llevará u$s 1 millón más y terminará embolsando u$s 8 millones en total. El campeón de la competencia ingresará u$s 11,5 millones y el subcampeón será acreedor de u$s 9 millones.

De todas formas, claramente no es el dinero lo que querían estos jugadores, en su mayoría millonarios, sino conseguir después 26 años un título para la selección mayor y sobre todo para su capitán Lionel Messi, que se lo tiene bien merecido.