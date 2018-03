Argentina lidera por sexto año consecutivo el mercado mundial de exportación de futbolistas

Argentina es por sexto año consecutivo el mayor exportador de jugadores del mundo con 6877 futbolistas vendidos al exterior en 2015, y generando ingresos por u$s 4978 millones, cerca de un 71% más en relación a 2010.

En lo que va de 2016 ya se movieron más de u$s 266 millones en transferencias desde nuestro país, y en esa danza de millones la tendencia marca que el promedio de edad de los jugadores vendidos es de 15 años.

Esto muestra un incremento comparado con el mismo periodo del año anterior, destacándose el aumento de la exportación de jugadores cada vez más jóvenes y con un mayor costo de venta (22% más que en el mismo período).

De acuerdo al informe "Football Players Exports", realizado por la agencia Euromericas Sport Marketing, en los últimos cinco años, un 41% de los transferidos no llego jugar a jugar en Primera División por ser menores de edad.

La respuesta a esta realidad es que la mayoría de los vendedores se mueven en el corto plazo: si tienen una oferta no la desaprovechan porque no saben si años después un jugador valdrá lo mismo. Puede valer más o menos, pero la sensación es que no se pueden arriesgar.

Comparado con el informe del año pasado, la cifra ha variado de forma considerable,

En este sentido se destaca la presencia de inversores provenientes de los países petroleros, entre los cuales se destacan la empresa GFH Capital Limited y el empresario kuwaití Fawaz Al Hasawi y sus hermanos, como los principales operadores con los clubes barriales a los que financian desde un 40% a un 100% de las futuras promesas futbolísticas, además de la creación de un fondo fiduciario para financiar el circuito de exportación, bajo la supervisión del reconocido buscador y creador de talentos Jorge Griffa.

En cuanto a Brasil, es el segundo país en exportación un con un total de 4456 jugadores. El 72% de esas ventas se realizaron a las ligas de España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Rusia, Emiratos Árabes, y China, destacándose un crecimiento del 33% en la llegada de jugadores a los mercados de México y los Estados Unidos.

El tercer puesto de exportación lo ocupa México con 2766 jugadores, seguidos de Colombia con 2344, Chile con 576, Paraguay (404), Uruguay (311), Ecuador (234), Perú (211) y Costa Rica con (188) jugadores.

En relación al informe, Gerardo Molina, especialista en Economía del Deporte y Marketing explica que el objetivo no solo es seguir de cerca las tendencias de consumo y niveles de audiencias o efectividad de los patrocinios, sino el cálculo del movimiento económico que se provoca en la industria deportiva de su principal activo: el jugador. La metodología del trabajo consiste en fijar una matriz que contemple a todos los actores formales e informales que intervienen en el proceso de compra venta de jugadores, es decir: clubes de todas las categorías existentes, académicas públicas y privadas, entes de entrenamientos, clínicas locales, campus, countries con escuelas de fútbol, sociedades de fomento, representantes autorizados y no por federaciones, acuerdos entre familias y empresarios.