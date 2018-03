Argentina enfrenta a Bolivia, una selección que vale menos que Gabriel Mercado

El seleccionado argentino, aún con tránsito irregular en las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, intentará hoy mejorar su imagen en un encuentro por la sexta fecha de la clasificación continental ante un rival que no debería traerle ningún tipo de problemas, al menos si se tiene en cuenta lo que tiene que ver con el "frío" número de las cotizaciones, ya que en términos económicos se encuentra muchísimos escalones por debajo de la potente albiceleste.

Según Transfermarkt, sitio que ofrece los valores actuales de los jugadores de todo el mundo, los supuestos 23 integrantes de la plantilla de Bolivia están tasados por un total de 3,20 millones de euros (aunque muchos de ellos no tienen tasación), contra los estratosféricos 482,7 millones de los 23 argentinos.

Pero si se tiene en cuenta, sólo los futbolistas que entrarían en la cancha, la diferencia puede aún ser mayor. Es que el entrenador visitante, Julio César Baldivieso (ex compañero de Gerardo Martino en Newell’s a mediados de los ‘90), dejó entrever que parará un equipo diezmado por diferentes situaciones, algunos de los cuales no tienen ni siquiera cotización en el mercado internacional. De acuerdo a los trascendidos, Carlos Lampe (sin cotización) estará en el arco; los defensores serían Diego Bejarano (500 mil euros), Ronald Eguino (SC), Luis Gutiérrez (400 mil) y Marvin Bejarano (SC); los mediocampistas Danny Bejarano (250 mil), Samuel Galindo (SC), Jhasmany Campos (SC), Alejandro Chumacero (500 mil) y Martín Smedberg (300 mil); y Yasmani Duk (SC) como único delantero. Si se suma a los cinco cotizados, el valor no llega a los 2 millones de euros (lo que vale Luciano Acosta). Suponiendo que el resto pudieran alcanzar esa cifra, se llegaría a los 4 millones de euros, el mismo valor que tiene Gabriel Mercado, uno de los jugadores titulares con la cotización más baja del plantel local. Vale la pena destacar que Argentina cuenta entre sus filas con algunos de los jugadores más caros a nivel mundial, como Lionel Messi (120 millones de euros); Angel Di María (60 millones), Sergio Agüero (60 millones), y Gonzalo Higuaín (55 millones).

El partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, y comenzará a las 20.30. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela y será trasmitido por la TV Pública y TyC Sports. Argentina viene de ganarle por 2-1 a Chile en Santiago, mientras que Bolivia cayó en La Paz ante Colombia, por 3-2. Los dos antecedentes inmediatos entre sí, por cierto, derivaron en resultados catástrofe para el combinado visitante. En junio de 2015, en la previa de la Copa América de Chile, el equipo argentino venció por 5-0 en San Juan. En otro ensayo en Houston, en setiembre pasado, la derrota fue mucho más amplia: 0-7, aunque en partidos oficiales, los tres últimos fueron empate 1-1.